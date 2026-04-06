Na veľkonočný masaker nikdy nezabudne. Iveta Malachovská začala sviatky vnímať inak až pri Martinovi
Aj po dlhoročnom manželstve ostáva pilierom známej dvojice vzájomný rešpekt.
Veľkonočné sviatky začala Iveta Malachovská vnímať inak až pri manželovi Martinovi. Dodnes majú svoj milý pondelkový rituál, pri ktorom im niekedy robí spoločnosť aj ich dcéra, no známa moderátorka má v živej pamäti zážitok z detstva, počas ktorého sa s ňou v tento deň nik nepáral. S úsmevom ho dnes nazýva „masakrom".
Do ich bytu chodili legendy
Vyrastala bez otca, no aj napriek tomu vraj prežila to najkrajšie detstvo. Iveta Malachovská sa práve od svojej obetavej mamy naučila veci, ktoré sa jej neskôr zišli aj pri výchove vlastnej dcéry. A hoci pani Marta ako rodič dvoch detí ani zďaleka nemala jednoduchý život, všetko zvládala s obdivuhodnou silou.
„Ja som vyrastala s mamou a so sestrou, bez otca. Takže vlastne sme boli také tri pre seba. A toto som ešte nikdy nepovedala, ale bola som rekordérka. Moja mama bola totiž tak zúfalá, keď som sa narodila, že musela ísť do práce, takže ma triapolmesačnú zaparkovala pred jasličkami a za rohom čakala, či ma zoberú dovnútra, pretože ma nemala kam dať, nemal ma kto strážiť,“ prezradila v podcaste Pohľady generácií.
Televízia zohrávala v živote známej moderátorky dôležitú úlohu už od detstva. Pani Marta tam totiž pracovala a neraz si robotu priniesla aj domov. Ich byt na sídlisku v bratislavskom Ružinove sa tak často menil na križovatku ciest známych osobností a kľučku od jeho dverí si podávali samé legendy.
Nezvládla pri ňom ani jednoduchú vetu
„Po výrobe v televízii či predstavení sa u nás zastavili mnohí, od Ivana Krajíčka, Karola Duchoňa, Evy Kostolányiovej až po Marcelu Laiferovú. Áno, boli sme ovplyvnené tým, že mama robila v televízii. Ja som bola počas maminej výroby v televízii ikskrát zavolaná, že poď, potrebujeme dieťa do komparzu alebo na fotenie,“ zaspomínala si v rozhovore pre Denník N.
Iveta v tom čase robila komparz celkom často a krátko potom, ako oslávila 15. narodeniny, absolvovala svoj prvý televízny konkurz. „Potom ma chceli aj do relácie Letokruhy. Tam bol moderátor Janko Kroner, ktorý vtedy končil štvrtý ročník na VŠMU. Bol hviezda a bola som doňho, ako inak, zaľúbená. Mala som pätnásť a on bol už na vysokej škole,“ priznala a dodala, že v prítomnosti známeho umelca vtedy nedokázala povedať ani jednoduchú vetu.