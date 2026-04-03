Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete
Až keď skončila v nemocnici, ušla od neho.
„Na 49. stupni severnej šírky, devätnástich stupňoch a piatich minútach východnej dĺžky, u nás, v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané,“ hovoril v tom čase 14-ročný Matej Landl. A Slovensko mu uverilo. Dievčatko, ktoré kráčalo po hladine jazera a okolo hlavy sa jej trblietalo svetlo, sa stalo symbolom detstva celej generácie. No zatiaľ čo na obrazovkách pôsobila Majka z Gurunu ako bytosť z iného sveta, život jej predstaviteľky Zuzany Pravňanskej bol až bolestivo pozemský.
Spadla z oblakov
Za zázrakmi, ktoré vtedy diváci sledovali so zatajeným dychom, sa neskrývali žiadne moderné technológie. „Všetko bolo robené takzvané na kolene. To nebolo o tom, že hodíte niečo do mobilu alebo počítača ako dnes. Napríklad moje chodenie na vode – bola to doska natretá na tmavozeleno, ktorú nebolo vidno, a po nej som mala chodiť. Nevidela som ju, len som ju cítila. Vždy mi povedali, pokiaľ zhruba môžem ísť. No a vtedy som napríklad nevedela plávať. Naučila som sa to až pri seriáli Spadla z oblakov,“ spomínala s úsmevom spomína Zuzana Pravňanská v šou Medzi nami s Katou Martinkovou.
Kúzlo vznikalo z improvizácie, odvahy a detskej dôvery. „Mali sme také lanká na sebe. Boli natreté podľa pozadia, aby to nebolo vidno. Zdvíhali nás žeriavom hore. Bolo to naozaj úspešné sci-fi,“ prezradila po rokoch. A možno práve preto bola Majka z Gurunu taká autentická, lebo za filmovaním nestála dokonalosť, ale nadšenie. Aj sledovanie seriálu malo vtedy svoju vlastnú mágiu.
Veľký pád rovno na nos
„Celá ulica, asi 30 detí, sme ho pozerali u jednej pani v 1-izbovom byte, lebo jediná mala v našom okolí farebný televízor. Bolo to úžasné,“ spomínala Zuzana Pravňanská, ktorá bola v tom období vzorná žiačka – gymnastika, klavír, plávanie, samé jednotky. Lenže potom prišla sláva. Náhla, silná a pre detské plecia príliš ťažká. „Padla som do slávy rovnými nohami. Nezvládla som to. Ani strednú školu som nedokončila, lebo mi sláva stúpla do hlavy,“ priznala otvorene po rokoch.