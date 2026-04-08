Ženy mal v rôznych krajinách a nedokázal sa udržať. Slávne páry, ktoré nerozdelila ani nevera
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Artur prežil ťažké detstvo, ale žije spokojne.

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Eva Mores.

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Ilustračná fotografia / Homolica

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ivana Gáborík.

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Ženy mal v rôznych krajinách a nedokázal sa udržať. Slávne páry, ktoré nerozdelila ani nevera

Vľavo Paul Newman a Joanne Woodward a vpravo Tomáš Klus s manželkou.
Vľavo Paul Newman a Joanne Woodward a vpravo Tomáš Klus s manželkou. — Foto: Wikimedia Commons, Unknown author (Zdroj: U.S. National Archives and Records Administration), Instagram @ tomas_klus

Slová nevera a podvod nie sú tabu ani v šoubiznise.

Nevera je vec, ktorú ľudia vnímajú rôzne. Pre niektorých je to červená vlajka znamenajúca okamžitý koniec vzťahu, iní ju dokážu odpustiť, hoci vedia, že už to nikdy nebude rovnaké. Do druhej skupiny patria aj tieto slávne páry – spolu zostali aj potom, čo bol jeden z partnerov neverný.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

5. Tomáš Klus a Tamara Klusová

„Prijala ma takého, aký som, s chybami, aké som mal,“ sypal si popol na hlavu Tomáš Klus v podcaste Face 2 Face, keď hovoril o svojej manželke Tamare. V živote obľúbeného českého pesničkára hrá rodina veľkú rolu, no vždy to tak nebolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spevák sa nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie a nemaskoval skutočnosť, že partnerkám býval často neverný. Rane sa napokon nevyhla ani Tamara, s ktorou však krízu úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Umelec o svojej rodine hovorí ako o božskej a to, čo má, si možno uvedomuje viac preto, lebo ako malý prišiel o sestru a neskôr aj o otca.

Herečka Gwyneth Paltrow s manželom (vľavo) a Kourtney Kardashian s manželom (vpravo).
Prečítajte si tiež: Posielali si fotky prstov na nohách. Tieto slávne páry žili aj napriek peknému manželstvu radšej oddelene

4. Paul Newman a Joanne Woodward

Legendárny herec Paul Newman sa s kolegyňou Joanne Woodwardovou stretol v roku 1953 počas broadwayskej inscenácie s názvom Piknik. Ich láska bola taká silná, že sa kvôli nej dokonca rozviedol s manželkou Jackie. Paul a Joanne boli manželmi 50 rokov až do jeho smrti v roku 2008.

Foto: Wikimedia Commons, Unknown author (Zdroj: U.S. National Archives and Records Administration)

Ich vzťah sa ale nezaobišiel bez problémov. Ako poznamenali životopisci, herec so slovenskými koreňmi mal niekoľko afér – najznámejšia mala byť s novinárkou Nancy Baconovou koncom 60. rokov.

3. Adam Levine a Behati Prinsloo

Po tom, čo modelka Sumner Stroh v roku 2022 oznámila, že mala aféru so spevákom skupiny Maroon 5 Adamom Levinom, ozvali sa aj ďalšie štyri ženy, ktoré tvrdili, že aj ony majú s umelcom podobnú skúsenosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napriek náporu obvinení a nevere sa Levine a jeho manželka, modelka Victoria's Secret Behati Prinsloo, rozhodli nerozísť a sústrediť sa na to, aby „boli čo najlepšími rodičmi“ pre svoje tri deti. Pár, ktorý sa zosobášil v júli 2014, je tak spolu dodnes.

Petr Janda a Alica Jandová (vľavo) a Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (vpravo).
Prečítajte si tiež: Najprv kúpili byt, potom bola svadba a dieťa. Známe páry s veľkým vekovým rozdielom, ktorým to klaplo

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…