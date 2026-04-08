Ženy mal v rôznych krajinách a nedokázal sa udržať. Slávne páry, ktoré nerozdelila ani nevera
Slová nevera a podvod nie sú tabu ani v šoubiznise.
Nevera je vec, ktorú ľudia vnímajú rôzne. Pre niektorých je to červená vlajka znamenajúca okamžitý koniec vzťahu, iní ju dokážu odpustiť, hoci vedia, že už to nikdy nebude rovnaké. Do druhej skupiny patria aj tieto slávne páry – spolu zostali aj potom, čo bol jeden z partnerov neverný.
5. Tomáš Klus a Tamara Klusová
„Prijala ma takého, aký som, s chybami, aké som mal,“ sypal si popol na hlavu Tomáš Klus v podcaste Face 2 Face, keď hovoril o svojej manželke Tamare. V živote obľúbeného českého pesničkára hrá rodina veľkú rolu, no vždy to tak nebolo.
Spevák sa nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie a nemaskoval skutočnosť, že partnerkám býval často neverný. Rane sa napokon nevyhla ani Tamara, s ktorou však krízu úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Umelec o svojej rodine hovorí ako o božskej a to, čo má, si možno uvedomuje viac preto, lebo ako malý prišiel o sestru a neskôr aj o otca.
4. Paul Newman a Joanne Woodward
Legendárny herec Paul Newman sa s kolegyňou Joanne Woodwardovou stretol v roku 1953 počas broadwayskej inscenácie s názvom Piknik. Ich láska bola taká silná, že sa kvôli nej dokonca rozviedol s manželkou Jackie. Paul a Joanne boli manželmi 50 rokov až do jeho smrti v roku 2008.
Ich vzťah sa ale nezaobišiel bez problémov. Ako poznamenali životopisci, herec so slovenskými koreňmi mal niekoľko afér – najznámejšia mala byť s novinárkou Nancy Baconovou koncom 60. rokov.
3. Adam Levine a Behati Prinsloo
Po tom, čo modelka Sumner Stroh v roku 2022 oznámila, že mala aféru so spevákom skupiny Maroon 5 Adamom Levinom, ozvali sa aj ďalšie štyri ženy, ktoré tvrdili, že aj ony majú s umelcom podobnú skúsenosť.
Napriek náporu obvinení a nevere sa Levine a jeho manželka, modelka Victoria's Secret Behati Prinsloo, rozhodli nerozísť a sústrediť sa na to, aby „boli čo najlepšími rodičmi“ pre svoje tri deti. Pár, ktorý sa zosobášil v júli 2014, je tak spolu dodnes.