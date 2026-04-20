O 25 rokov starší manžel ju napadol a ona všetko pochopila. Herečka Míla Myslíková našla radosť v práci
Hrala silné ženy, no sama si dupnúť nedokázala.
Diváci ju poznali ako ženu, ktorá si vedela dupnúť. Na obrazovke pôsobila nekompromisne, prísne, často aj neoblomne. Rázna mama, energická vedúca ale aj nezabudnuteľná vodníčka. No kým iným rozdávala silu, sama ju celý život hľadala.
Herečka Míla Myslíková patrila k tváram, ktoré si diváci pamätajú aj po desaťročiach. Objavila sa vo filmoch ako Marečku, podejte mi pero!, Holky z porcelánu či Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, a nezabudnuteľná bola aj ako mama Štěpána Šafránka v sérii Básníci. Jej život však ani zďaleka nepripomínal úsmevné príbehy, v ktorých účinkovala.
Za úspechom sa skrýval osud, ktorý ju skúšal viac, než by si ktokoľvek želal. A hoci ju mnohí vnímali ako ženu, ktorá mala všetko, v skutočnosti jej najviac chýbalo to najobyčajnejšie – blízkosť, láska a pokoj.
Nenápadný začiatok
Ako uvádza portál Medium.cz, narodila sa v roku 1933 ako Bohumila Myslíková a už od detstva ju obklopoval svet fantázie. Jej mama viedla požičovňu divadelných kostýmov, a práve tie sa stali prvou vstupenkou do sveta, ktorý ju neskôr preslávil. Ako malé dievča sa do nich prezliekala a predstavovala si, že je niekým iným – princeznou, herečkou, rozprávkovou bytosťou.
Práve vtedy sa zrodil sen, ktorý ju neopustil. Hoci rodičia spočiatku jej rozhodnutiu nefandili, napokon sa vydala na dráhu herectva, informuje portál Dotyk. Vyštudovala JAMU a postupne sa dostala na divadelné dosky aj pred filmovú kameru.
Zaujímavé pritom je, že pôvodne túžila byť spisovateľkou. Tento sen si však napokon splnila až o mnoho rokov neskôr – keď už mala za sebou desiatky filmov.