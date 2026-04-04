S dredom a v batikovanom bola slušnou rebelkou. Kamila Heribanová spoznala Dana na dvakrát
Dôležitú úlohu v jej živote zohral pedagóg Emil Horváth mladší.
Herečka Kamila Heribanová veľmi dobre vie, že život nie je samozrejmosť. Sama sa ten svoj učí znovu poskladať po malých kúskoch, v tichu a bez veľkých slov. „Stále je to ťažké,“ priznáva otvorene, keď príde reč na jej manžela, herca Dana Heribana, ktorý zomrel náhle vo veku 43 rokov. Práve on sa na druhý pokus zamiloval do dievčiny, ktorá bola vždy tichou a slušnou rebelkou.
Spoznali sa na dvakrát
Sú to tri roky, čo Dano Heriban navždy odišiel a jeho manželka otvorene hovorí, že rozhovory o ňom niekedy zvláda dobre a inokedy sa snaží zmeniť tému. Aj to je podľa nej súčasť smútku, ktorý nemá presnú formu ani čas.
„Práca mi veľmi pomáha. Človek príde do úplne inej reality a vypne. Je to úľavné a ozdravné,“ uviedla v podcaste Marakua Kamila Heribanová, ktorej najviac pomáhajú obyčajné každodenné radosti. „Moji chlapci, keď ma stisnú, to je hneď krajší deň,“ povedala v rozhovore pre SME dvojnásobná mama.
Ich príbeh s Danom Heribanom pritom nezačal žiadnou láskou na prvý pohľad. „My sme sa spoznali na dvakrát,“ spomínala. Prvýkrát ich predstavil kolega na hosťujúcom predstavení a ona už vtedy vedela, kto pred ňou stojí. „A ja som, samozrejme, vedela, kto je Danko a bola som celá šťastná, že som sa s ním zoznámila,“ prezradila s úsmevom.
Hippisáčka v batikovanom
Druhý moment prišiel neskôr, v martinskom divadle. Sedeli oproti sebe na čítačke Hamleta a ona mala pocit, že sú už dávno známi. O to viac ju prekvapilo, keď za ňou počas prestávky prišiel a povedal: „My sa nepoznáme, ja som Dano.“ Práve pri tomto nedorozumení sa zaľúbil do dievčaťa, ktoré bolo v mladosti slušnou rebelkou.