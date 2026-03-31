Ochrnuté psy znovu chodia. Tatiana po 28 rokoch výskumu Božieho proteínu môže zmeniť aj osudy ľudí
Ochrnuté psy znovu chodia. Tatiana po 28 rokoch výskumu Božieho proteínu môže zmeniť aj osudy ľudí
Ochrnuté psy znovu chodia. Tatiana po 28 rokoch výskumu Božieho proteínu môže zmeniť aj osudy ľudí

Ilustračná fotografia / Brazílska vedkyňa Tatiana Coelho de Sampaio — Foto: Instagram - @dra_tatiane_sampa

Aj testy na ľuďoch prekvapili všetkých.

Kým svet obdivoval celebrity a sledoval trendy na sociálnych sieťach, ona celé desaťročia robila niečo úplne iné. Potichu, bez pozornosti, uznania a slávy. Brazílska vedkyňa Tatiana Coelho de Sampaio zasvätila takmer 30 rokov svojho života jedinému cieľu – pochopiť proteín laminín, o ktorom väčšina ľudí nikdy nepočula. Ako uviedol brazílsky portál Saúde, práve tento nenápadný proteín sa dnes môže stať kľúčom k niečomu, čo medicína dlhé roky považovala za nemožné – obnove pohybu po poškodení miechy.

28 rokov výskumu

Tatiana nezačínala s veľkými grantmi ani mediálnou pozornosťou. Jej výskum prebiehal tak, ako v mnohých univerzitných laboratóriách – skromne, často bez dostatočného financovania a mimo záujmu verejnosti. Zatiaľ čo iní vedci menili témy alebo hľadali rýchle výsledky, ona ostala verná jednej myšlienke. „To znamená 28 rokov práce s rovnakým proteínom, ale neznamená to, že by som 28 robila jednu a tu istú vec. Tá cesta je veľmi dynamická,“ uviedla Tatiana pre Folha de S. Paulo.

Vedkyňa a trojnásobná mama chcela pochopiť, ako funguje laminín, ktorý v tele pomáha neurónom komunikovať, a či by sa dal využiť na regeneráciu poškodených nervov. Laminín býva niekedy neformálne označovaný aj ako „Boží proteín“ – pre svoj tvar pripomínajúci kríž aj dôležitú úlohu v ľudskom tele. Roky tento výskum vyzeral ako slepá ulička, no Tatiana vytrvala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Coelho de Sampaio💉 (@dra_tatiane_sampa)

Medicína tomu neverila

Po desaťročiach výskumu sa jej podarilo niečo výnimočné. Spolu s tímom vytvorila špeciálnu formu tohto proteínu – polylaminín. Ide o látku, ktorá dokáže napodobniť prirodzené prostredie, v ktorom neuróny rastú a prepájajú sa. Inými slovami, pomáha nervovým bunkám nájsť si „novú cestu“ tam, kde bola tá pôvodná prerušená. A práve to je zásadné, pretože pri poškodení miechy neuróny nedokážu obnoviť spojenia. Preto dochádza k ochrnutiu a medicína dlhé roky tvrdila, že tento proces je nezvratný.

Vedci pritom zistili, že túto zložitú sieť je možné znovu vytvoriť v laboratóriu z proteínov získaných z ľudskej placenty. Keď ju následne zavedú do tela, môže pomôcť najdlhšej časti neurónu – axónu – opäť sa „napojiť“ na ďalší neurón a obnoviť elektrický impulz potrebný na pohyb.

Testy na psoch

Prvé náznaky, že by výskum mohol fungovať, sa objavili už pri testovaní na zvieratách. Brazílska farmaceutická spoločnosť overovala účinky polylaminínu u psov so staršími poraneniami miechy a výsledky boli pozoruhodné.

