O nevere sa dozvedela z novín. Alena Šeredová po boku pokojného miliardára všetko prežíva ako po prvý raz
Česká modelka bola v minulosti vydatá za talianskeho futbalistu Gigiho Buffona.
Starali sa o svojich dvoch synov a navonok sa zdalo, že všetko je v poriadku. Manželstvo Aleny Šeredovej a Gigiho Buffona však nebolo také ružové. Keď v novinách vyšli správy o jeho nevere, neváhala a legendárnemu futbalovému brankárovi dala zbohom. Modelka a herečka rozvod niesla ťažko, no osud si pre ňu predsa len prichystal aj čosi krajšie. Šťastie ju čakalo na horách a ako dnes vraví, jej nový partner je vraj to najlepšie, čo ju mohlo v živote stretnúť.
Pred objektívom už ako dieťa
Alena Šeredová sa narodila a takmer celé detstvo prežila v pražských Vinohradoch. K modelingu sa dostala už ako dieťa a keď mala 15 rokov, stála pred objektívom fotoaparáta českého módneho fotografa Jadrana Šetlíka. V šestnástich potom odišla do Grécka a o rok neskôr prvýkrát zavítala do talianskeho Milána.
V roku 1998 sa stala prvou vicemiss Českej republiky a na Miss World skončila na štvrtom mieste. Neskôr sa však začala orientovať viac umeleckým smerom a svoju hereckú kariéru započala v divadle v roku 1999. V súčasnosti žije a pôsobí prevažne v Taliansku, kde sa presadila aj v televízii či na filmovom poli.
Zo dňa na deň
Úspechy spočiatku neprichádzali iba v kariére, kde sa jej darilo na viacerých frontoch. Alena tvorila pár s legendárnym talianskym futbalovým brankárom Gigim Buffonom, s ktorým má synov Louisa a Davida. Idylka však bola iba zdaním. Športovec vraj svoju manželku podvádzal, pričom o jeho nevere sa dokonca dozvedela z novín.
„Vôbec sme sa nehádali. Deti by nemali byť svedkami hádok. Ja som sa to dozvedela zo dňa na deň, pretože to vyšlo v novinách, takže sme sa v ten deň hneď rozlúčili,“ uviedla v podcaste Mamy sebe Alena Šeredová, ktorej rozvod s Buffonom trval päť rokov.