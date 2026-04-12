Chcel odpáliť bombu a zabiť čo najviac sestričiek. Atentátnika zastavilo objatie od náhodného pacienta
Pacient si za svoju odvahu odniesol ocenenie, stovky ľudí ušetril od utrpenia.
Nemocnice nikdy nemal rád, ale jednu návštevu považuje za osudovú. Ak by sa tam totiž nenachádzal, namiesto hrdinského zákroku mohli bezpečnostné zložky hlásiť správy o desiatkach obetí. Nathan Newby strávil dve hodiny s atentátnikom, ktorý bol kúsok od toho, aby v nemocnici odpálil bombu. Postupne sa dostal do jeho vnútra a vo chvíli, keď to zradikalizovaný muž potreboval, venoval mu aj svoje objatie.
Mal som tam byť
„Nenávidím chodiť do nemocníc, ale v ten deň som tam musel z nejakého dôvodu byť a nie kvôli tomu, aby sa mi zlepšil zdravotný stav. Bol som tam, lebo sa to tam malo udiať," hovorí 35-ročný hrdina Nathan Newby.
Podľa BBC prehovoril verejne vôbec prvýkrát od osudnej udalosti v britskej nemocnici v Leedse v roku 2023. V nemocnici sa ocitol kvôli infekcii hrudníka a aj napriek zdravotným problémom sa rozhodol vyjsť von na elektronickú cigaretu a nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Pred budovou zbadal muža, ktorý sa tam nervózne krútil a vyzeral úzkostlivo. „Vyzeral, že tam nepatrí, tak som šiel za ním skontrolovať, či je v poriadku, chcel som ho rozveseliť," spomína Nathan na svoje pohnútky.
10 kíl výbušniny
Muža oslovil a všimol si, že neustále poškuľuje po taške, ktorá bola od neho vzdialená asi dva metre. Vôbec sa mu to nepozdávalo, a tak muža požiadal, aby mu ukázal, čo sa v nej nachádza.