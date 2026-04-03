Hádzali po nej rajčiny a pľuli na ňu. Kristína Turjanová si zahrala ženu, ktorú Slováci nenávideli
Herectvo má aj tienistú stránku.
Niektoré postavy divákov pobúria natoľko, že emócie nezostanú len pri televíznej obrazovke. Svoje o tom vie aj herečka Kristína Turjanová, ktorá dnes opäť púta pozornosť v seriáli Osud. Úlohy, ktoré nie sú čiernobiele, však podľa nej prinášajú aj svoju daň.
Ako uvádza portál Šarm, herečka si už v minulosti zažila situácie, na ktoré sa len ťažko zabúda. A hoci dnes hovorí o svojej práci s nadhľadom, kedysi to pre ňu nebolo vôbec jednoduché.
Postava na hrane
Diváci ju aktuálne môžu vidieť v jojkárskom seriáli Osud, kde stvárňuje Izabelu Kráľovičovú – ženu, ktorá sa vymyká očakávaniam a často balansuje na hrane. Aj samotná Turjanová priznala, že reakcie publika môžu byť rozporuplné.
„Áno, čakám nejaký hejt, pretože postava mojej Izabelky je podľa mňa scenáristicky na hrane. Uvidím, ako to príjme divák. Neviem, či sa úplne každá žena stotožní s jej osudom a konaním,“ povedala ešte pred vysielaním.
Práve takéto úlohy však podľa nej patria k herectvu. Prijala aj dejovú líniu, v ktorej jej postava vstupuje do vzťahu s výrazne mladším mužom, čo môže byť pre časť publika citlivá téma.
Padali pľuvance aj rajčiny
Silné reakcie divákov však pre ňu nie sú nič nové. Herečka otvorene priznala, že kedysi si nepríjemné situácie zažila aj mimo kamier – a neostalo len pri slovách.