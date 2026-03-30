Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom
Naše deti sú jednoducho naše. Našli si k nám cestu, aj keď to nebolo cez moje pôrodné cesty, povedala.
Keď sa človeku v živote zmení všetko naraz, môže to pôsobiť ako chaos. Pre Adelu Vinczeovú je to však prirodzený tok udalostí, ktorému sa nebráni. Kým doma po príchode druhého adoptovaného dieťaťa prežíva jedno z najintenzívnejších období svojho života, v Českej republike otvára novú kapitolu kariéry. A hoci by sa mohlo zdať, že ide o odvážny krok, ona sama to tak nevníma. Ako priznala v rozhovore pre DVTV, namiesto plánov sa spolieha na život a na svojho manžela Viktora, ktorý sa pre rodinu vzdal aj svojho veľkého sna.
Šťastie a luxus
Adela prichádza do Česka s novou tolkšou bez tlaku a očakávaní. Sama priznala, že pochybnosti sú jej prirodzenou súčasťou. „Ja sa poznám. Všetko, čo idem robiť, vždy spochybňujem,“ povedala otvorene moderátorka, ktorá práve v tom nachádza svoju silu. „Som sebavedomá v tom zmysle, že som si vedomá seba aj so svojimi pochybnosťami. Nevenujem im toľko pozornosti – vždy boli, vždy budú,“ vysvetlila Adela, ktorej pomáha spôsob myslenia. „Hovorím si, že každú skúsenosť mám zažiť. Aj takú, že je to niekedy ťažké – a je to pre mňa dobré,“ pokračovala moderátorka, ktorá sa bude snažiť zaujať aj českého diváka.
Na Slovensku pritom nikdy nemala pocit, že by musela bojovať o svoje miesto. „Považujem to za šťastie, luxus,“ priznala a o to viac si vždy uvedomovala, že v šoubiznise nič nie je samozrejmosť. Aj preto si váži český projekt, ktorý jej umožňuje balansovať medzi prácou a rodinou. „Tá šou je dobre nastavená – prídem do Česka na jeden deň a je to natočené. Som vďačná za prácu, ktorá mi dala veľa voľnosti a času na deti,“ prezradila.
Adopcia je ako meteorit
Popri pracovných výzvach totiž Adela Vinczeová prežíva doma ešte väčšiu zmenu. Po adopcii syna Maxíka pribudlo do rodiny ďalšie bábätko, tentokrát dievčatko.