Lekári jej povedali, koľko má času. Moderátorka Laďka Něrgešová má po kolapse v štúdiu ešte jeden veľký sen
Známa česká moderátorka Laďka Něrgešová dnes verí v zázrak a čas.
Všetko sa zmenilo v priebehu pár minút. Známa moderátorka Laďka Něrgešová skolabovala priamo v televíznom štúdiu a okamžite ju previezli do nemocnice. Krátko nato prišla správa, ktorú si nechce vypočuť nikto – lekári jej diagnostikovali nádor na mozgu.
Ako uvádza portál Blesk, odvtedy sa jej život obrátil naruby. Nasledovala operácia, náročná liečba aj dlhé mesiace neistoty. Dnes však otvorila jednu z najťažších tém – čas, ktorý jej podľa prognóz môže na tomto svete zostávať. Napriek tomu sa nevzdáva a verí v zázrak.
Krutá diagnóza
Po náhlom kolapse v štúdiu ju lekári okamžite operovali. Nádor sa podarilo odstrániť, no tým sa jej boj ani zďaleka neskončil. Musela podstúpiť chemoterapiu aj ožarovanie. Diváci dlhé mesiace netušili, čo sa s ich obľúbenou moderátorkou deje. Až neskôr dostali odpoveď priamo od jej kolegov.
„Nie všetky správy tu hovoríme radi a dnes je ten deň, ktorý k nim patrí. Nikdy neviete, čo vám život prinesie,“ zaznelo v júli minulého roka v relácii Showtime na CNN Prima.