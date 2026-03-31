Je pred ním ťažká operácia aj dlhá cesta. Pomôžme Boriskovi urobiť kroky, ktoré zmenia jeho život - Dobré noviny
Je pred ním ťažká operácia aj dlhá cesta. Pomôžme Boriskovi urobiť kroky, ktoré zmenia jeho život
Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Je pred ním ťažká operácia aj dlhá cesta. Pomôžme Boriskovi urobiť kroky, ktoré zmenia jeho život

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Rodičia robia maximum, no nestačí to.

Borisko je usmiaty a odvážny chlapček, ktorý od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Pred ním je veľká výzva – čaká ho operácia oboch bedier a Achillových šliach, ktorá mu môže výrazne pomôcť zlepšiť pohyb a kvalitu života. Operácia je však iba prvým krokom. Kľúč k úspechu budú následné intenzívne rehabilitácie, ktoré Borisko potrebuje, aby jeho telo mohlo naplno využiť potenciál, ktorý mu operácia poskytne.

Doteraz všetko zvládali rodičia sami, no teraz potrebujú našu pomoc, aby Borisko mohol absolvovať potrebné terapie a skutočne napredovať. Výzvu je možné podporiť prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Každý pohyb je víťazstvo

Od narodenia sa Boris nevzdáva. Rodičia s ním každý deň cvičia a sledujú malé, no významné pokroky, ktoré mu dávajú šancu napredovať. Napriek náročnej diagnóze sa snaží byť aktívny a teší sa z každého úspechu.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Po operácii ho čaká obdobie šiestich týždňov v sadre, počas ktorých bude väčšinu času ležať a jeho svalstvo sa môže oslabiť. Aby zákrok priniesol želaný efekt, bude potrebovať intenzívnu rehabilitáciu – minimálne šesť mesiacov súvislého cvičenia, fyzioterapie a špeciálnych terapií. Len vďaka nim bude môcť získať späť silu a pohyblivosť, ktorú dnes potrebuje.

Okrem toho bude Borisko potrebovať aj kúpeľnú liečbu, ktorá je finančne náročná, pretože musí mať sprievod a nemôže ísť sám. Doteraz rodičia všetko zvládali, no teraz sa objavili výdavky, ktoré sami finančne nezvládnu. Ich cieľ je jasný – dať Boriskovi všetko, čo potrebuje, aby sa mohol pohybovať, hrať sa a napredovať vo svojom živote.

Vaša pomoc môže zmeniť jeho život

