Nepáčili sa jej, dnes ich všetci obdivujú. Gabika Marcinková prezradila tajomstvo svojich vyrysovaných rúk
Známa herečka v aktuálnej sérii obľúbenej tanečnej šou Let's Dance dostala divákov aj svojím výzorom.
Po troch rokoch, ako sa Gabika Marcinková vrátila do obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, neohuruje divákov na tanečnom parkete len svojimi výkonmi, ale aj svojím výzorom. Známa herečka fanúšikov aj verejnosť dostala svojimi vyrysovanými rukami a v rozhovore pre portál markiza.sk prezradila, aké tajomstvo sa za nimi skrýva.
Pre Gabiku Marcinkovú nie je tanečný parket neznámym pojmom, predviedla sa na ňom totiž už v minulosti, keď tancovala v Let's Dance v roku 2023 s Matyášom Adamcom. Vďaka svojmu talentu a disciplíne bola vtedy od začiatku považovaná za jednu z najväčších favoritiek súťaže, čo sa neskôr aj potvrdilo. Obsadila striebornú priečku.
Neváhala
Do aktuálnej jedenástej série sa herečka vrátila vo veľkom štýle a ako prezradila, keď prišla ponuka na účinkovanie, ani na chvíľočku nad svojou účasťou nezaváhala. „Bola to jednoznačná odpoveď. Ja by som sem prišla aj komparz robiť, ktorý by tlieskal, aby som tu mohla byť,“ priznala s úsmevom pre portál Diva.sk umelkyňa, ktorá však nechce svojím tancom odovzdať divákom len emóciu, ale chce si to zároveň aj užiť.
Gabika si totiž všetko naplánovala tak, aby stíhala trénovať aj starať sa o deti a aby nemala aktuálne veľa iných pracovných povinností. „Nerobím teraz veľa našťastie, a tak som to vlastne aj naplánovala, aby toto bol čas, kedy si Let's Dance môžem užiť,“ dodala ďalej.