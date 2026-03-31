Braňo Jobus už 21 rokov žije v slobode - Dobré noviny
Stále počítal, koľko si ešte môže dať, aby ráno nenafúkal. Braňo Jobus už 21 rokov žije v slobode
Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Stále počítal, koľko si ešte môže dať, aby ráno nenafúkal. Braňo Jobus už 21 rokov žije v slobode

Slovenský hudobník, spisovateľ a výrazná osobnosť alternatívnej kultúrnej scény Braňo Jobus.
Slovenský hudobník, spisovateľ a výrazná osobnosť alternatívnej kultúrnej scény Braňo Jobus. — Foto: Facebook - Braňo Jobus

Slovákom sa prihovoril v symbolickom tričko s nápisom „Šak už toľko nelogaj!“.

Boli časy, keď bez alkoholu nedokázal ani vyjsť na pódium. Pil tak veľa, že po ťažkých stavoch len ležal a tri dni nedokázal ani jesť. Výčitky, depresie a neustály kolotoč sľubov, že „už bude lepšie“, sa stali jeho každodennou realitou. Hudobník a autor detských kníh Braňo Jobus oslavuje dôležité výročie a otvorene hovorí, že alkohol ho kedysi dostal na úplné dno. Najhoršie na tom podľa neho bolo, že si dlho nechcel priznať pravdu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To nebol život

S alkoholom začal ešte ako tínedžer. Najskôr ako súčasť koncertov a partie, neskôr ako niečo, bez čoho nevedel fungovať. Tvrdil si, že mu pomáha, že ho uvoľňuje, že vďaka nemu zvláda vystupovanie aj život. Postupne sa však z pomocníka stal tichý nepriateľ. Opitosť vedel skrývať, no následky už nie. Alkohol uňho spúšťal silné depresívne stavy, po ktorých prichádzali dni plné prázdna a bezmocnosti.

Braňo Jobus.
Alkohol by si nedal, ani keby ste mu núkali 100-tisíc eur. Braňo Jobus pred 20 rokmi našiel samého seba

„To nebol život,“ priznal neskôr pre Denník N umelec, ktorý neustále počítal, koľko si ešte môže dať, aby ráno „nenafúkal“. Sloboda sa vytratila a nahradil ju strach, závislosť a chaos.

Čaute, odchádzam

Zlom nastal v momente, keď si dokázal priznať, že problém nie je vo svete okolo neho. Pomohla mu aj psychiatrička, ktorá mu vysvetlila, že práve alkohol je spúšťačom jeho zlých psychických stavov. Vtedy pochopil jednoduchú, no zásadnú vec – ak nebude piť, to peklo nepríde.

