Veľký test majonéz na sviatočný šalát: Výsledky sú prekvapivé a rozdiely medzi značkami výrazné
Ak chcete, aby bol váš sviatočný šalát naozaj výborný, oplatí sa venovať výberu surovín pár minút navyše.
Veľká noc sa blíži a s ňou aj tradičná príprava zemiakového šalátu. Práve pri ňom sa mnohí spoliehajú na jednu kľúčovú surovinu – majonézu. V obchodoch sú ich však desiatky a na prvý pohľad sa od seba príliš nelíšia. Rozdiely sa ukážu až doma, na tanieri.
Najnovší veľký test majonéz zo supermarketov preto priniesol zaujímavé zistenia. Ako uvádza portál Arecenze.cz, rozdiely medzi jednotlivými výrobkami sú výrazné – a to nielen v chuti, ale aj v zložení.
Na čom záleží
Redakčný test prebiehal naslepo, pričom majonézy hodnotila skupina piatich ľudí. Dôraz sa kládol najmä na chuť, no dôležitú úlohu zohrávalo aj zloženie uvedené na obale.
Ukázalo sa, že aj malé rozdiely v receptúre dokážu výrazne ovplyvniť výsledok. Majonéza by mala byť podľa odborníkov plná, krémová a jemne kyslá – bez rušivých chutí navyše.
Základ by pritom mal tvoriť olej, vaječný žĺtok, horčica, ocot, soľ a cukor. Niektorí výrobcovia však pridávajú aj ďalšie látky, ktoré výslednú chuť skôr kazia.
Sklamania testu
Hoci ide o český test, viaceré z hodnotených produktov sú dostupné aj na Slovensku alebo majú veľmi podobné alternatívy. Nie všetky produkty však obstáli.
Na chvoste rebríčka skončila majonéza Boneco, ktorá podľa testerov zaostávala nielen chuťou, ale aj zložením. Problémom bol nízky podiel žĺtkov a prítomnosť viacerých prídavných látok. „V majonéze bola cítiť rybina,“ zaznelo v hodnotení od testerov.
Podobne dopadla aj majonéza značky Spak. Obsahovala veľa aditív, menej tuku a chuťovo pôsobila príliš kyslo a nevýrazne.