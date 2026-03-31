Keď bol na dne, predal svojho psíka. Sylvester Stallone spával na stanici, prekonal smrť syna aj šikanu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď bol na dne, predal svojho psíka. Sylvester Stallone spával na stanici, prekonal smrť syna aj šikanu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 267 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Facebook @Sylvester Stallone

Príbeh o neuveriteľnom odhodlaní a tvrdej drine inšpiruje už tretiu generáciu.

Jeho život pripomína trpkú tragédiu, no vďaka tomu, ako sa k problémom dokázal postaviť čelom, sa stal inšpiráciou pre tých, ktorí nemali na ružiach ustlané. Sylvester Stallone sa narodil chudobnému páru Stallonovcov v čase, keď si dieťa nemohli dovoliť. Otec bol učeň, takže mladomanželia vtedy žili len z platu mladej tanečnice Jacqueline Labofish. Počas pôrodu nastali komplikácie, pri ktorých museli dieťa vytiahnuť kliešťami, čo malému novorodeniatku spôsobilo ochrnutie na ľavej polovici tváre s celoživotnými následkami (poškodenie nervov, pozn. red.). Už s týmto hendikepom bol predurčený na ťažké detstvo, no pridalo sa k tomu ešte niečo  meno Sylvester Gardenzio, ktoré chlapec neznášal. A nebol jediný.

Za manželkiným chrbtom

Jacqueline chcela synčeka s ostrými rysmi pomenovať po svojom obľúbenom hercovi Tyronovi Poverovi, no jej svojhlavý manžel zbehol na matriku, kým bola pod narkózou. Keď sa zobudila a dozvedela sa, čo Frank spravil, bola veľmi nahnevaná. Oháňal sa sicílskymi tradíciami, no tento argument ju vôbec nezaujímal. 

Kvôli svojmu hendikepu sa Sylvester vyvíjal pomalšie ako jeho rovesníci. Štyri roky od Sylvestrovho narodenia bola finančná situácia v rodine trochu lepšia. Otec pracoval ako holič, preto sa na druhé dieťa tešili. Jacqueline však trvala na tom, že sa musia z New Yorku presťahovať, aby ich druhý syn, Frank junior, nevyrastal rovnako nekontrolovane a divoko.

Silvester Stallone.
Prečítajte si tiež: Stallone aj v 74 rokoch odmieta dabléra. Celý pomliaždený z pľacu odkazuje, že inak to ani nebude

Skutočný teror

Frank junior sa od začiatku javil ako bystrý chlapec, nemal žiadny hendikep, jeho pôrod prebehol hladko. Každý ho mal rád, vrátane staršieho brata. V priebehu ďalšieho roka sa z newyorskej časti známej ako Hell’s Kitchen (medzi Deviatou Avenue a štvrťou Hudson, západne od Times Square, pozn. red.) presťahovali do Silver Springs v štáte Maryland v domnení, že to tak bude pre deti lepšie. Pre Sylvestra však skutočný teror začal práve tu. 

Malý Sylvester po nástupe do školy dostal prezývku „Krivá huba". Už na pohľad bolo zrejmé, že nepochádza zo zámožnej rodiny a rečová vada bola v tomto veku stále veľmi výrazná. Navyše bol prisťahovalec, vychudnutý a meno Sylvester pôsobilo ako paródia. Nič nehralo v jeho prospech. K prezývke „Potato head" (Zemiaková hlava, pozn. red.) naňho miestni začali pokrikovať aj „Puddytat" a „Sylvester Tweetbird". Vyčítal to rodičom a svoje meno úplne znenávidel. Doma sa však žiadnej opory ani pochopenia nedočkal. Rozdiely v obľúbenosti v tom čase už vyhrával jeho mladší brat. Stalloneho jedinou obranou sa stalo ticho. Kvôli rečovej vade začal na otázky odpovedať jednoslovne a celkovo sa snažil veľa nehovoriť. 

Utiahnutý, tichý a outsider

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

