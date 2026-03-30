Nikto nečakal, že z Let's Dance vypadne ona. Slová Petry Polnišovej dajú nádej všetkým päťdesiatnikom
Keď moderátori oznámili, kto vypadáva, v sále zavládlo ticho a následne šok.
Štvrté kolo tanečnej šou Let's Dance prinieslo momenty, na ktoré diváci len tak nezabudnú. Večer plný energie, emócií a skvelých výkonov mal totiž nečakaný záver, ktorý zaskočil nielen fanúšikov, ale aj samotných súťažiacich a porotu. Z obľúbenej tanečnej súťaže odišiel pár, ktorý patril medzi miláčikov publika.
Myslela, že odstúpi
Herečka Petra Polnišová ešte pred vystúpením bojovala s pochybnosťami. „Ja som si tento týždeň vôbec nebola istá, ako to dám. Ochorela som a bolo veľmi náročné skĺbiť to s tréningami. Venovali sme tomu oveľa menej času, ako sme boli zvyknutí,“ priznala otvorene pre Markízu.
Napriek tomu napokon spolu so svojím tanečným partnerom Vilémom Šírom predviedli číslo, ktoré zdvihlo publikum zo stoličiek. Ohnivú sambu na hit Gasolina od Daddyho Yankeeho sprevádzala nielen energia, ale aj humor. „Vidím, že kostyméri mi stále skracujú šaty. Toto sme nazvali nákupná sieťka. Je v nej veľa nákupu,“ zavtipkovala herečka ešte pred hodnotením. Porota však nešetrila chválou. „Bol tam krásny bounce. Váš tanec bude moje motivačné video,“ pridala sa Laura Arcolinová. Tatiana Drexler ocenila prirodzený pohyb, no upozornila aj na rezervy v práci nôh. Výsledkom bolo solídnych 27 bodov.
V šoku bola aj porota
Nadšenie neskrývali ani diváci. „Po tomto čísle aj ceny benzínu klesnú,“ písali s odkazom na vystúpenie, ktoré vyvrcholilo efektným momentom na motorke, ktorý ešte viac podčiarkol dynamickú atmosféru čísla. Mnohí fanúšikovia sa zhodli, že išlo o jedno z najlepších čísel večera – o to viac preto všetkých šokoval záver šou. Keď moderátori oznámili, kto vypadáva, v sále zavládlo ticho a následne šok.