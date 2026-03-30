Superstaristka Markéta Konvičková: V rakve túžim byť pekne oblečená. So smrťou rátam, ale nevzdám sa
Superstaristka Markéta Konvičková: V rakve túžim byť pekne oblečená. So smrťou rátam, ale nevzdám sa
Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Superstaristka Markéta Konvičková: V rakve túžim byť pekne oblečená. So smrťou rátam, ale nevzdám sa

Česká speváčka Markéta Konvičková.
Česká speváčka Markéta Konvičková. — Foto: Instagram - marketakonvickova; Reprofoto BEKIMOVO HORÚCE KRESLO

Sú dni, keď nevie vstať z postele, ale vždy si spomenie na momenty, pre ktoré jej stojí za to žiť.

Keď jej pred šiestimi rokmi lekári objavili vzácny typ nádoru, obrátilo jej to život naruby. Superstaristka Markéta Konvičková priznala, že ochorenie mení jej telo, ohrozuje zdravie a hoci prognóza expertov nie je priaznivá, speváčka je odhodlaná nevzdať to. O smrti hovorí otvorene a s obrovským nadhľadom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebude sa rúcať

„Oni ma veľmi nabádajú, pretože ja vždy prídem do ordinácie celá vysmiata, a oni mi hovoria: ‚Pani Konvičková, to ako fakt nie je sranda.‘ A ja na to: ‚A čo teda, mám sa rúcať, mám si tu trhať vlasy, hrýzť si nechty?‘ Nebudem sa z toho rúcať,“ prezradila pre Topky česká speváčka, ktorá trpí nezvyčajným ochorením a následky liečby u nej spôsobujú rapídne chudnutie a neprirodzené tmavnutie pokožky.

„Mám vzácnejšiu chorobu. Nie je to úplne rakovina, hovoria, že je to taká dobrá forma. V tele mám, bohužiaľ, nádory na miestach, z ktorých nejdú úplne odstrániť. Nie sú to tie rakovinotvorné útvary, sú väčšinou ohraničené, pomaličky rastú, ale sú tam a, bohužiaľ, sú na miestach život ohrozujúcich,“ vysvetlila nedávno v relácii Bekimovo horúce kreslo. V súčasnosti má jeden nádor na pľúcach, kde jej upcháva dýchacie trubice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So smrťou počíta

 „Teraz som veľmi chudá, takže ľudia sú v šoku, boja sa o mňa a pritom ja sa fakt cítim dobre,“ povedala Markéta, ktorá nestráca optimizmus. Je to však každodenná práca samej so sebou, pretože nie všetky dni sú jednoduché. „Samozrejme, že sú chvíle, keď mi nie je dobre, že neviem vstať z postele a to telo to nedáva. Ale za tých šesť rokov som sa s tým naučila pracovať a vždy si spomeniem na momenty, za ktoré mi stojí za to žiť. Že chcem vychovávať vnúčatá, že tu chcem byť ešte 50 rokov. Ja stále tú chuť mám a ani si nepripúšťam, že by to malo byť inak,“ pokračovala speváčka, ktorá zároveň dodala, že so smrťou počíta.

