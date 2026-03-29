Predavač Dalibor dal deťom jahody zadarmo. O pár minút ho neznáma žena dojala nečakaným gestom
Dalibor Cvopa.
Dalibor Cvopa. — Foto: Facebook - Sladučké ovocie

Reťazová reakcia dobra z Prievidze dojala Slovensko.

Sú dni, ktoré plynú úplne obyčajne. Ľudia sa ponáhľajú do práce, deti zo škôlky kráčajú na prechádzku a predavači za pultom robia to, čo každý deň. Všedný pracovný deň v Prievidzi sa však vďaka predajcovi ovocia Daliborovi Cvopovi zmenil na príbeh, ktorý dnes ľuďom pripomína, že aj malé gesto môže mať veľký zmysel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290842043144987&type=3

Detská radosť

Dalibor Cvopa, ktorý predáva ovocie, má jeden jednoduchý zvyk. Keď okolo jeho predajne prechádzajú deti zo škôlky, podá im kelímok jahôd „na cestu“. Urobil to aj v jeden marcový deň – nešlo o nič plánované ani výnimočné, skôr o drobnosť, ktorou chce spríjemniť obvyklú prechádzku.

Deti reagovali presne tak, ako by čakal každý, kto vie oceniť detskú úprimnosť. Mali radosť, usmievali sa a niektoré doslova žiarili. „Nesmierne sa potešili,“ opísal Dalibor vo svojom príspevku na sociálnej sieti. Krátko nato sa však odohrala situácia, ktorú už nečakal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1290202109875647

Gesto neznámej

O pár minút k nemu pristúpila neznáma žena. Povedala mu, že deti stretla cestou z námestia a všimla si, aké sú šťastné. Zaujímalo ju, odkiaľ majú jahody. Keď jej Dalibor vysvetlil, že ich dostali od neho a že sa snaží deťom spríjemniť deň, rozhodla sa reagovať. Podala mu desať eur s jednoduchou prosbou: „Dajte za to jahody ďalším deťom.“

V tej chvíli sa podľa Dalibora spojili dva svety – ten, ktorý dáva, a ten, ktorý sa rozhodne šíriť dobro ďalej. Predavač z Prievidze si uvedomil, že to, čo robí, má oveľa väčší význam, než by sa mohlo zdať.

