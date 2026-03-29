Predavač Dalibor dal deťom jahody zadarmo. O pár minút ho neznáma žena dojala nečakaným gestom
Reťazová reakcia dobra z Prievidze dojala Slovensko.
Sú dni, ktoré plynú úplne obyčajne. Ľudia sa ponáhľajú do práce, deti zo škôlky kráčajú na prechádzku a predavači za pultom robia to, čo každý deň. Všedný pracovný deň v Prievidzi sa však vďaka predajcovi ovocia Daliborovi Cvopovi zmenil na príbeh, ktorý dnes ľuďom pripomína, že aj malé gesto môže mať veľký zmysel.
Detská radosť
Dalibor Cvopa, ktorý predáva ovocie, má jeden jednoduchý zvyk. Keď okolo jeho predajne prechádzajú deti zo škôlky, podá im kelímok jahôd „na cestu“. Urobil to aj v jeden marcový deň – nešlo o nič plánované ani výnimočné, skôr o drobnosť, ktorou chce spríjemniť obvyklú prechádzku.
Deti reagovali presne tak, ako by čakal každý, kto vie oceniť detskú úprimnosť. Mali radosť, usmievali sa a niektoré doslova žiarili. „Nesmierne sa potešili,“ opísal Dalibor vo svojom príspevku na sociálnej sieti. Krátko nato sa však odohrala situácia, ktorú už nečakal.
Gesto neznámej
O pár minút k nemu pristúpila neznáma žena. Povedala mu, že deti stretla cestou z námestia a všimla si, aké sú šťastné. Zaujímalo ju, odkiaľ majú jahody. Keď jej Dalibor vysvetlil, že ich dostali od neho a že sa snaží deťom spríjemniť deň, rozhodla sa reagovať. Podala mu desať eur s jednoduchou prosbou: „Dajte za to jahody ďalším deťom.“
V tej chvíli sa podľa Dalibora spojili dva svety – ten, ktorý dáva, a ten, ktorý sa rozhodne šíriť dobro ďalej. Predavač z Prievidze si uvedomil, že to, čo robí, má oveľa väčší význam, než by sa mohlo zdať.