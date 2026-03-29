Mám rakovinu, volala mu manželka a bol to najhorší deň v živote. Ed Sheeran dnes trikrát klope na drevo
Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Keď dva dni vynášal smeti, myslela, že ho zabije. Vlado Voštinár sa s manželkou udobruje v posteli

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Mám rakovinu, volala mu manželka a bol to najhorší deň v živote. Ed Sheeran dnes trikrát klope na drevo

Ed Sheeran s manželkou Cherry. — Foto: Instagram - @teddysphotos; Reprofoto YouTube - Ed Sheeran

V aute sme mlčali, pretože sme sa báli, že to dopadne zle, priznala spevákova žena.

Existujú momenty, ktoré človeku v jedinej sekunde prevrátia celý svet hore nohami. Presne taký zažil aj britský spevák Ed Sheeran, keď mu jeho manželka Cherry Seabornová počas tehotenstva zavolala s vetou, ktorú nechce počuť nikto. „Deň, keď mi Cherry zavolala a povedala, že má rakovinu, bol pravdepodobne jeden z najhorších dní v mojom živote,“ priznal otvorene v podcaste Friends Keep Secrets. V tom čase čakala ich druhú dcéru a namiesto radosti z očakávania nového života prišla tvrdá realita, ktorá so sebou priniesla strach, neistotu aj bezmocnosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najhorší týždeň života

Cherry bola v šiestom mesiaci tehotenstva, keď jej lekári objavili v ruke nádor. Správa bola o to ťažšia, že nemohla okamžite absolvovať liečbu. „Bola v tom čase tehotná, takže to bolo komplikované,“ vysvetlil spevák s tým, že lekári mohli operáciu vykonať až po pôrode, a tak museli celé mesiace žiť s vedomím, že v jej tele je niečo, čo tam nemá byť, a čakať.

Prečítajte si tiež: Ed Sheeran sa tajne oženil. Jeho vyvolená nie je žiadna modelka, ale láska z detstva

Akoby to samo o sebe nestačilo, život mu v tom istom období uštedril ďalšie rany. „Bol to pravdepodobne najhorší týždeň. Jamal v tom týždni zomrel, potom sme šli rovno na súd… a v prvý deň súdu zomrel Shane,“ spomínal na moment, keď prišiel o blízkych priateľov Jamala Edwardsa a Shanea Warna a zároveň čelil vyčerpávajúcemu súdnemu sporu o plagiátorstvo jeho hitu Shape of You. Všetko sa zbehlo v krátkom čase, akoby sa svet rozhodol otestovať, koľko toho ešte unesie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V aute mlčali

A práve vtedy si spevák uvedomil, aké krehké sú veci, ktoré považujeme za dôležité. „Keď som bol v súdnej sieni, zrazu to nebolo dôležité. V porovnaní s tým, čo sa dialo v mojom živote, to bolo úplne malé,“ povedal Ed Sheeran a priznal, že keď ide o zdravie a život tých najbližších, zmení sa váš pohľad na svet. Jeho manželka Cherry si medzitým prechádzala vlastným bojom. Každá kontrola prinášala napätie, ktoré sa nedá opísať.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

