Mám rakovinu, volala mu manželka a bol to najhorší deň v živote. Ed Sheeran dnes trikrát klope na drevo
V aute sme mlčali, pretože sme sa báli, že to dopadne zle, priznala spevákova žena.
Existujú momenty, ktoré človeku v jedinej sekunde prevrátia celý svet hore nohami. Presne taký zažil aj britský spevák Ed Sheeran, keď mu jeho manželka Cherry Seabornová počas tehotenstva zavolala s vetou, ktorú nechce počuť nikto. „Deň, keď mi Cherry zavolala a povedala, že má rakovinu, bol pravdepodobne jeden z najhorších dní v mojom živote,“ priznal otvorene v podcaste Friends Keep Secrets. V tom čase čakala ich druhú dcéru a namiesto radosti z očakávania nového života prišla tvrdá realita, ktorá so sebou priniesla strach, neistotu aj bezmocnosť.
Najhorší týždeň života
Cherry bola v šiestom mesiaci tehotenstva, keď jej lekári objavili v ruke nádor. Správa bola o to ťažšia, že nemohla okamžite absolvovať liečbu. „Bola v tom čase tehotná, takže to bolo komplikované,“ vysvetlil spevák s tým, že lekári mohli operáciu vykonať až po pôrode, a tak museli celé mesiace žiť s vedomím, že v jej tele je niečo, čo tam nemá byť, a čakať.
Akoby to samo o sebe nestačilo, život mu v tom istom období uštedril ďalšie rany. „Bol to pravdepodobne najhorší týždeň. Jamal v tom týždni zomrel, potom sme šli rovno na súd… a v prvý deň súdu zomrel Shane,“ spomínal na moment, keď prišiel o blízkych priateľov Jamala Edwardsa a Shanea Warna a zároveň čelil vyčerpávajúcemu súdnemu sporu o plagiátorstvo jeho hitu Shape of You. Všetko sa zbehlo v krátkom čase, akoby sa svet rozhodol otestovať, koľko toho ešte unesie.
V aute mlčali
A práve vtedy si spevák uvedomil, aké krehké sú veci, ktoré považujeme za dôležité. „Keď som bol v súdnej sieni, zrazu to nebolo dôležité. V porovnaní s tým, čo sa dialo v mojom živote, to bolo úplne malé,“ povedal Ed Sheeran a priznal, že keď ide o zdravie a život tých najbližších, zmení sa váš pohľad na svet. Jeho manželka Cherry si medzitým prechádzala vlastným bojom. Každá kontrola prinášala napätie, ktoré sa nedá opísať.