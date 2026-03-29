Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive
Svadba je len posledný krok pred rozvodom, vtipkuje moderátor.
Keď sa po rokoch opäť objavil na parkete šou Let’s Dance, mnohí si uvedomili, že Juraj Mokrý je stále tým istým rojkom, no predsa trochu iným. Dnes pôsobí pokojnejšie, vyzretejšie, ale stále s tým istým humorom, ktorý ho kedysi preslávil. A hoci si obľúbený moderátor prešiel náročným obdobím aj bolestivým rozchodom s Dianou Mórovou, dnes žiari spokojnosťou. Šťastie napokon našiel tam, kde by to čakal len málokto – pri Evičke, sesternici Tomáša Maštalíra.
Svadba je posledný krok pred rozvodom
Na parkete síce rozdáva energiu, no otvorene priznáva, že telo už funguje inak než kedysi. „Keď som bol mladší, všetko išlo prirodzene. Ako na Mesiaci. Taký beztiažový stav. Ale teraz to má inú príchuť,“ povedal Juraj Mokrý úprimne pre PLUS 7 DNÍ. Zároveň však s typickým nadhľadom dodal, že ho to baví aj napriek bolesti a únave, ktoré k tréningom patria. Jeho partnerka Eva Maštalírová potvrdila, že tentoraz ide naplno. „Jurko vtedy tak netrénoval. Teraz nič iné nerobí, len si obväzuje nohy. Všetko ho bolí. Predtým ho nebolelo vôbec, ale vôbec nič,“ zasmiala sa.
„Schudol som možno šesť kíl. Záleží, či si večer dám tiramisu. Dnes som v ‚shape‘, mám 80 kíl. Vraj sa dnes postupuje podľa kíl, kto bude najľahší, bude na prvom mieste,“ vtipkoval Mokrý. Práve táto ľahkosť ho vystihuje dodnes a najviac to cítiť pri otázkach na súkromie. Kým kedysi o vzťahoch hovoril s veľkou vášňou, dnes sa na ne pozerá s odstupom a nadhľadom. Najmä keď príde reč na svadbu.
„Šesťkrát rozvedení,“ povedal s nadsádzkou a pokračoval: „Svadba je len posledný krok pred rozvodom.“ Jeho partnerka ho ale hneď stopla slovami: „Juro, to nie je vtipné.“ Svoj humor si však Juraj Mokrý neodpustil ani tentoraz. „Aké máme plány? Žiadne. Teraz sa oplatí cestovať do Dubaja. Preto nemáme žiadne plány a vidím to na Balaton all inclusive. Je tam veľmi čistá, hlboká voda. A mám rád otravné komáre. A potom sa len bijeme o alpu v izbe a tak ďalej,“ dodal s úsmevom.
Stála pri ňom
Za týmto nadhľadom je však aj príbeh, ktorý by mnohí označili za nečakaný. S Evičkou ich nespojila náhoda. Obaja sa pohybovali v rovnakom okruhu ľudí – Eva je totiž sesternicou Tomáša Maštalíra a zároveň bola dobrou priateľkou Diany Mórovej.