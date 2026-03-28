Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Končím s botoxom. Seriálovej Phoebe začalo telo dávať jasné signály, aby starla prirodzene
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Končím s botoxom. Seriálovej Phoebe začalo telo dávať jasné signály, aby starla prirodzene

Lisa Kudrow.
Lisa Kudrow. — Foto: Promo fotografie seriálu Priatelia (National Broadcasting Company NBC); Reprofoto YouTube - CBS Sunday Morning

Ako 16-ročná kvôli dvom kamarátkam podstúpila plastiku nosa.

„Roky som sa snažila naháňať mladosť. Neuvedomila som, že s tými injekciami vyzerám naozaj čudne, a že si robím so svojou tvárou veci, ktoré by som dnes už nikdy neurobila,“ povedala pred pár rokmi seriálová Monica Courteney Cox a dnes sa k nej pridáva aj Lisa Kudrow. Hviezda kultového seriálu Priatelia priznala, že končí s botoxom – nie preto, že by sa prestala báť vrások, ale preto, že jej telo začalo dávať jasné signály.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HBO Max (@hbomax)

Vedľajšie účinky botoxu

Seriálová Phoebe sa v rozhovore pre The Hollywood Reporter rozhodla prehovoriť o kráse, starnutí aj tlaku, ktorý prichádza s tým, keď sa človek celý život pohybuje pred kamerou. Otvorene povedala, že botox vyskúšala až ako šesťdesiatnička, no po poslednej aplikácii si všimla niečo, čo ju zneistilo – podráždené oči a zvláštny vzor na čele, ktorý dovtedy nepoznala. Vtedy si uvedomila, že toto nie je cesta, ktorou chce pokračovať. Neznamená to však, že by sa zbavila všetkých obáv, práve naopak, z prejavov starnutia má prirodzené obavy.

„Bojím sa, že raz budem vyzerať ako moja stará mama,“ priznala, no jedným dychom dodala, že sa zároveň teší na staršie herecké úlohy. Seriálová Phoebe sa nehrá na dokonalosť, ale ukazuje realitu, ktorú prežívajú ženy po celom svete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Plastika nosa

Nie je to pritom prvýkrát, čo otvorene prehovorila o svojom vzhľade. Už ako 16-ročná tínedžerka podstúpila plastiku nosa a sama o sebe kedysi povedala, že sa vďaka nej prestala cítiť „príšerne“. Pre plastiku nosa sa rozhodla po náročnom období, keď jej dve najlepšie priateľky v škole oznámili, že sa s ňou už nechcú priateliť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

