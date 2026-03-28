Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle
Veľa sme sa smiali. Potom sme sa usmievali… A potom už nie, priznala moderátorka.
Na doskách Novej scény ožíva príbeh, ktorý písal život sám. Muzikál Život na dva ťahy, inšpirovaný osudom Richarda Müllera, však neukazuje len jeho cestu – výrazne sa dotýka aj ženy, ktorá pri ňom stála – Soni Müllerovej. „Sama som prekvapená, ale nemám z toho stres,“ priznala v relácii Adela trochu inak obľúbená moderátorka, ktorá režisérovi muzikálu vyrozprávala celú pravdu.
Mami, si s tým okej?
„Dokonca som v tom muzikáli alternovaná. Hrá ma Janka Lieskovská a Lenka Machciníková,“ prezradila Soňa Müllerová, ktorá v predstavení vystupuje ako postava Ona. Muzikál v réžii Romana Poláka podľa nej nepôjde po povrchu, práve naopak. „Vraj to bude pomerne ťažký muzikál. Naozaj sú tam zachytené tie najdramatickejšie chvíle jeho života,“ priblížila s tým, že na vzniku diela sa podieľali aj tí, ktorých sa príbeh týka najviac.
„Ja som sedela s Romanom, Richard sedel s Romanom, moja dcéra aj ďalší blízki ľudia,“ vysvetlila. Režisér Roman Polák mal pritom od začiatku jasnú predstavu, že emócie musia zostať pravdivé. „Neľutuj sa, Soňa by sa nikdy neľutovala,“ zaznelo dokonca počas skúšok, keď jedna z herečiek začala stvárňovať ľútosť. Scenár si prečítala aj dcéra Soni a Richarda, Ema, a nezostala bez reakcie. „Mami, si s tým okej?“ spýtala sa. Müllerová však mala jasno: „Prečo? Veď to je môj život.“
Na premiéru nešla
Práve autenticita bola pre ňu kľúčová. „Už keď som raz súhlasila, že o tom budem hovoriť, tak som povedala všetky dôležité veci. Nebudem nič zľahčovať ani vlažne rozprávať,“ vysvetlila dcére. Napriek tomu, že ide o jej vlastný príbeh, na premiéru prísť nechcela a mala na to svoj dôvod.