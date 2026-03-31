Z okien vyhadzujú taniere, inde pália Judáša. Tieto veľkonočné tradície ukazujú, aký je svet rôznorodý
V svetovom meradle nie sú šibačka a oblievačka najčudnejšími veľkonočnými zvykmi.
Zahraniční turisti sa neraz pozastavia nad našou šibačkou a oblievačkou. Aj keď sa tento zvyk zo slovenských domácnosti postupne vytráca, nie je to tak dávno, čo dievčatá na Veľkonočný pondelok končili v studenom potoku a do večera sa prezliekali minimálne pätnásťkrát, aby mali na sebe aspoň chvíľu suché oblečenie. Vedeli ste však, že vo svete existujú aj iné zvláštne veľkonočné tradície?
6. Šarkany v Bermudách
Bermudy nie sú len miestom, neďaleko ktorého miznú lode s námorníkmi. Na Veľký piatok si miestni púšťajú pestrofarebných šarkanov, ktoré majú rôznorodé tvary a vyrábajú ich z dreva aj z hodvábneho papiera. Motívy súvisiace s nanebovstúpením Krista dokážu predviesť jedinečný zážitok. Zvyk mala zaviesť učiteľka Britskej armády – tá vyrobila šarkana v tvare kríža a použila ho na ukážku toho, ako sa Ježiš dostal do neba.
5. Cyperské vatry
Na Veľkú noc to na Cypre mimoriadne žije. Veľkonočný pondelok začína rozbíjaním červených vajec po raňajkách, ktoré symbolizujú Kristovu krv. Pokračuje dreveným lovom, kedy sa hádžu konáre a polená na ulicu, odkiaľ ich berú na vatry, ktoré sa večer zapália. Obce potom súperia o najväčšiu vatru. Miestni okolo vatier tancujú a spievajú, keďže oheň má symbolizovať víťazstvo svetla (dobra) nad tmou (zlom). Cyperčania sa tak symbolicky lúčia s ušlou zimou, hoci hasiči aj policajti musia byť v pohotovosti.
Podobnú tradíciu dodržiavajú aj na nemeckých vidiekoch (Osterfeuer).