S tajnou surovinou budú chrumkavé aj vláčne. Sušienky Viki z MasterChefa zvládnete na poslednú chvíľu
Po upečení nezabudnite na dôležitý krok.
Veľká noc nemusí byť o komplikovaných špecialitách, ktorých príprava zaberie dlhé hodiny. Tie najlepšie pochúťky sa totiž často dajú pripraviť aj za krátky čas. Svojim fanúšikom to pripomenula Viki z MasterChefa, ktorá svojimi slávnostnými sušienkami hravo konkuruje aj obľúbenému mazancu a najlepšie na nich je, že sa dajú pripraviť na poslednú chvíľu.
Sú farebné, chrumkavé a vláčne
„Gastronómiu som nikdy neštudovala a stále sa považujem za amatérsku kuchárku, ktorá sa vždy rada niečo nové naučí a nebojí sa experimentovať. Doma milujeme tradičné české a moravské jedlá a hoci ich nejeme každý deň, s chuťou si ich s manželom raz za čas dáme,“ prezradila obľúbená kuchárka pre Novinky.cz.
Na sociálnych sieťach sa často delí o recepty zo svojej kuchyne. Dbá na to, aby boli nielen chutné, ale aj zdravé a ich najväčšou výhodou je práve rýchla príprava, čo sa počas sviatočného zhonu naozaj hodí.
„Pozor, pretože tieto veľkonočné sušienky sú tak dobré, že po nich už nikto nebude chcieť mazanec. Po upečení som do nich ešte za tepla pridala farebné lentilky. Sú chrumkavé na povrchu, vláčne vnútri a vďaka tajnej surovine budú mať dokonalú štruktúru,“ vysvetlila obľúbená kuchárka na Instagrame.