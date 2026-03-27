Hliníkové profily Alusic: flexibilný základ moderných priemyselných konštrukcií
Hliníkové profily Alusic: flexibilný základ moderných priemyselných konštrukcií

— Foto: Power Belt

V ponuke Powerbelt.sk nájdete kvalitné hliníkové profily od výrobcu Alusic, konkrétne línie AC, BH a IM, ktoré patria medzi najpoužívanejšie riešenia v priemyselnej praxi.

V priemysle aj vo výrobe dnes zohráva veľkú úlohu rýchlosť, flexibilita a možnosť prispôsobiť riešenie konkrétnym požiadavkám. Práve preto sú hliníkové profily čoraz populárnejším riešením pri návrhu rôznych konštrukcií. Umožňujú rýchlu montáž, jednoduché úpravy a vysokú variabilitu bez potreby zvárania alebo zložitého opracovania.

Hliníkové profily sa využívajú na výrobu pracovných stolov, regálových systémov, dopravníkov, ochranných krytov strojov či rôznych nosných konštrukcií. Vďaka modulárnemu systému je možné jednotlivé prvky jednoducho kombinovať a prispôsobovať podľa aktuálnych potrieb. Výsledkom je riešenie, ktoré je nielen pevné a spoľahlivé, ale aj flexibilné do budúcnosti.

V ponuke Powerbelt.sk nájdete kvalitné hliníkové profily od výrobcu Alusic, konkrétne línie AC, BH a IM, ktoré patria medzi najpoužívanejšie riešenia v priemyselnej praxi.

Alusic AC, BH a IM Line – kompatibilita a variabilita

Výrobca Alusic patrí medzi popredných dodávateľov modulárnych hliníkových systémov a jeho portfólio je navrhnuté tak, aby pokrylo široké spektrum aplikácií. Jednotlivé produktové línie sa líšia najmä kompatibilitou a rozmermi, čo umožňuje vybrať optimálne riešenie pre konkrétny projekt.

AC Line predstavuje základnú a veľmi obľúbenú radu profilov, ktorá je vhodná pre drážky 6 a 8 mm a rozmery ako 30, 40 alebo 45 mm. Ide o univerzálne riešenie pre rôzne typy konštrukcií, ktoré sa vyznačuje jednoduchou montážou a dobrou dostupnosťou príslušenstva.

BH Line rozširuje možnosti použitia vďaka širšej kompatibilite s drážkami 6, 8 aj 10 mm. Táto rada ponúka viac rozmerových variantov a je vhodná pre náročnejšie konštrukcie, kde je potrebná vyššia pevnosť alebo špecifické riešenie spojov.

IM Line predstavuje flexibilnú radu profilov a príslušenstva pre drážky 5, 6 a 8 mm, ktorá je ideálna pre menšie konštrukcie alebo detailnejšie technické riešenia. Vďaka širokej škále komponentov umožňuje presné prispôsobenie podľa požiadaviek projektu.

Tieto hliníkové profily sú kompatibilné so systémami MiniTec, Bosch a ITEM, čo výrazne uľahčuje ich integráciu do existujúcich riešení alebo modernizáciu starších konštrukcií.

Široké možnosti využitia a kompletné príslušenstvo

Hliníkové profily Alusic sú navrhnuté ako komplexný stavebnicový systém. Okrem samotných profilov je k dispozícii aj široký sortiment spojovacích a doplnkových prvkov – od spojok, úchytov a konzol až po madlá, krytky alebo špeciálne komponenty. Okrem základného prevedenia ponúkame tieto profily aj v čiernej farbe, čo umožňuje lepšie prispôsobenie dizajnu finálnej konštrukcie.

Vďaka tomu je možné vytvoriť kompletné riešenie bez potreby kombinovať produkty od viacerých dodávateľov. Jednotlivé komponenty sú navrhnuté tak, aby boli navzájom plne kompatibilné a umožňovali rýchlu a presnú montáž. Súčasťou riešení môžu byť aj praktické prvky, ako napríklad kolesá na vozík, ktoré uľahčujú manipuláciu s mobilnými konštrukciami.

V praxi sa hliníkové profily využívajú napríklad na výrobu pracovných stolov, priemyselných regálov, ochranných krytov strojov, bezpečnostných oplotení alebo dopravníkových systémov, kde môžu byť doplnené aj o komponenty, ako sú gumové pásy pre bezpečné uloženie materiálu. Často sa používajú aj pri výrobe špeciálnych konštrukcií na mieru, kde je dôležitá kombinácia pevnosti a variability.

Powerbelt.sk ponúka hliníkové profily v rôznych rozmeroch, ako napríklad 20x20, 30x30, 40x40, 40x80, 45x45, 45x90, 80x80, 90x90, 90x180 mm a mnoho ďalších rozmerov. Profily sú dostupné v dĺžkach od 0,1 až do 6 metrov a na požiadanie je možné zabezpečiť aj presné rezanie podľa technického výkresu.

Ekologické riešenie a jednoduchý výber

Jednou z výhod profilov Alusic je aj dôraz na ekológiu. Profily sú vyrobené z eloxovaného hliníka, pričom približne 60 % materiálu pochádza z recyklovaných zdrojov. Výrobca využíva aj ekologické balenie z recyklovaného papiera a kartónu, čím prispieva k znižovaniu environmentálnej záťaže.

Hliníkové profily tak predstavujú nielen praktické, ale aj udržateľné riešenie pre moderný priemysel. Vďaka ich variabilite, kompatibilite a širokému príslušenstvu je možné realizovať projekty rýchlo, efektívne a bez zbytočných komplikácií.

Pri výbere vhodného riešenia je dôležité zohľadniť typ konštrukcie, zaťaženie aj požadovanú kompatibilitu. V prípade potreby Vám radi poradíme s výberom vhodných profilov a príslušenstva v Powerbelt.sk, aby Vaša konštrukcia spoľahlivo fungovala presne podľa Vašich požiadaviek.

