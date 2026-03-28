Keď dva dni vynášal smeti, myslela, že ho zabije. Vlado Voštinár sa s manželkou udobruje v posteli
Mohol mať závratné peniaze, ale chcel Klaudiu.
Mohol mať kariéru v zahraničí a zarábať peniaze, o akých sa na začiatku 90. rokov mnohým ani nesnívalo. Namiesto toho sa Vlado Voštinár rozhodol vrátiť domov. Dôvod bol jednoduchý – žena, ktorú miloval. „Aj keď to bude znieť ako to najväčšie klišé, ale ja naozaj ďakujem za to, že som stretol svoju ženu a že sa nám narodili deti, lebo vďaka mojej rodine sa mi podarili všetky ďalšie veci v živote,“ povedal kedysi pre SME moderátor. S manželkou Klaudiou prekonali svadbu, na ktorej sa neusmieval, časy, keď nemali peniaze a aj to, keď sa dva dni neukázal doma.
Prvá láska, na ktorú sa nezabúda
Ešte dávno predtým, než spoznal svoju manželku Klaudiu, zažil Vlado Voštinár svoju prvú, detskú lásku, ktorú si dodnes nevie celkom vysvetliť. „Volala sa Janka, bola odo mňa asi o dve hlavy vyššia a o nejakých 30 kíl ťažšia! Keď som pri nej stál, mohol som mať hlavu priamo na jej výstrihu, no vtedy som tieto výhody ešte nevedel oceniť. Nuž, mal som vtedy asi dosť zvláštny vkus, ale naozaj som ju platonicky miloval. Aj keď som jej to nikdy nepovedal,“ priznal s úsmevom pre Korzár Vlado Voštinár, ktorý sa smeje, že celý jeho život je zložený z nezabudnuteľných príbehov.
Hoci po strednej škole na družstve dojil kravy, po revolúcii sa jeho život mohol uberať úplne iným smerom. V Dánsku dostal ponuku, ktorá sa neodmieta – práca pre ministerstvo poľnohospodárstva a na tú dobu mimoriadne vysoký plat. Lenže v tom čase už mal doma partnerku, kvôli ktorej sa mu menili priority.
Na svadbe sa ani raz neusmial
„Ponúkali mi na tú dobu závratný plat, no ja už som mal na Slovensku frajerku, súčasnú manželku, a povedal som, že tu musí byť so mnou aj ona. Dáni však mali problém zaradiť Klaudiu, keďže nemala pracovné povolenie, do ich sociálneho programu, čo bolo dôležité. Bol som veľmi zaľúbený a tak sme sa nedohodli. Tak som sa vrátil domov s tým, že budem farmár, no začalo sa to odvíjať nejako inak,“ vysvetlil pre SME Voštinár, ktorý sa vrátil na Slovensko bez istoty, ale s určitosťou v jednej veci: že chce byť s ňou. Nakoniec si Klaudiu zobral za ženu a na svadobný deň dodnes ani jeden z nich nezabudol. Dôkazom sú spoločné fotografie.