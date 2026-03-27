Felix Slováček zverejnil posledný rozhovor s dcérou Aničkou. Po ňom urobila dôležité rozhodnutie
Speváčka sa bála jedinej veci.
Takmer rok po smrti Anny Julie Slováčkovej vychádzajú na povrch ďalšie silné a bolestivé svedectvá o jej živote, boji s chorobou aj o tom, čo všetko zostalo nevypovedané. Nová spomienková kniha Anička, ktorú pripravil jej otec Felix Slováček spolu s novinárom Lubošom Procházkom, neprináša len fotografie a spomienky, ale aj mimoriadne osobné priznania. Najsilnejšie z nich patria samotnej Aničke a jej otcovi, ktorého trápia silné výčitky. Ako informoval iDNES.cz, Felix Slováček do knihy poskytol aj posledné slová svojej dcéry, ktoré zaznamenala jej paliatívna lekárka.
Zavretá v klietke
Anna Julie Slováčková prišla na svet ako vytúžené dieťa. Od staršieho brata Felixa juniora ju delilo 12 rokov, no napriek láske, ktorá v rodine bola, sa už od mladosti trápila s pocitmi menejcennosti, úzkosťami aj depresiami. Podľa výpovedí v knihe ju formovali aj vysoké nároky rodičov a tlak prostredia, v ktorom vyrastala. „Chytilo ma to do klietky, z ktorej som sa nedostala,“ vravela otvorene.
Práve otec Felix dnes otvorene priznáva, že mnohé veci mali byť inak. „Je mi z toho po rokoch do plaču, že som nebol vnímavejší a toto dôležité obdobie jej života som premeškal. Mal som to urobiť inak,“ priznal úprimne hudobník, ktorý bol naplno pohltený prácou v Českom rozhlase, koncertovaním a kariérou. Veľa pracovala aj jeho manželka, herečka Dagmar Patrasová, a tak sa o deti často starali iní. „Potrebovala nás, ale my sme boli zaneprázdnení našou prácou a rozdávali sme radosť druhým. Spätne ma to veľmi bolí,“ priznal Slováček.
Anička otvorene hovorila o tom, že nebolo jednoduché zavďačiť sa rodičom a že na všetkom sa vraj našlo množstvo chýb. Už ako tínedžerka preto vyhľadala odbornú pomoc. „Na konzervatóriu som mala stavy, že som nechcela ísť do školy, nemala som na to silu. Nedokázala som sa v pokoji naučiť na nejaký predmet. Premýšľala som nad tým, ako žiť,“ zverila sa v minulosti. Navonok sa pritom snažila pôsobiť silno a svoje trápenie neukazovať. Aj jej otec dnes priznáva, že si mnohé veci s manželkou nevšimli.
Posledný rozhovor
Hudba sa pre Aničku stala útočiskom, hoci ani umeleckú cestu vraj nevnímala úplne ako vlastnú voľbu. Mala aj iné sny, túžila po farme, milovala zvieratá a ako malá chcela byť veterinárkou. Napriek tomu sa naplno vrhla do hudby a herectva a pre mnohých sa stala symbolom odvahy, nežnosti a vnútornej sily. Súčasťou publikácie Anička je aj mimoriadne intímny rozhovor, ktorý so speváčkou viedla paliatívna lekárka Denisa Mlčochová len pár dní pred jej smrťou. Práve tento prepis patrí k najsilnejším momentom celej knihy.