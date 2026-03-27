Felix Slováček zverejnil posledný rozhovor s dcérou Aničkou. Po ňom urobila dôležité rozhodnutie
Felix Slováček zverejnil posledný rozhovor s dcérou Aničkou. Po ňom urobila dôležité rozhodnutie
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Zuzana Porubjaková / S Táňou Pauhofovou.

Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Hádanka.

Keď boli na dne, spávali na matraci z charity. Tejto dievčine sa smiali za to, ako vyzerala, dnes je ikonou

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Foto: Facebook - Anna Julie Slováčková

Speváčka sa bála jedinej veci.

Takmer rok po smrti Anny Julie Slováčkovej vychádzajú na povrch ďalšie silné a bolestivé svedectvá o jej živote, boji s chorobou aj o tom, čo všetko zostalo nevypovedané. Nová spomienková kniha Anička, ktorú pripravil jej otec Felix Slováček spolu s novinárom Lubošom Procházkom, neprináša len fotografie a spomienky, ale aj mimoriadne osobné priznania. Najsilnejšie z nich patria samotnej Aničke a jej otcovi, ktorého trápia silné výčitky. Ako informoval iDNES.cz, Felix Slováček do knihy poskytol aj posledné slová svojej dcéry, ktoré zaznamenala jej paliatívna lekárka.

Zavretá v klietke

Anna Julie Slováčková prišla na svet ako vytúžené dieťa. Od staršieho brata Felixa juniora ju delilo 12 rokov, no napriek láske, ktorá v rodine bola, sa už od mladosti trápila s pocitmi menejcennosti, úzkosťami aj depresiami. Podľa výpovedí v knihe ju formovali aj vysoké nároky rodičov a tlak prostredia, v ktorom vyrastala. „Chytilo ma to do klietky, z ktorej som sa nedostala,“ vravela otvorene.

Prečítajte si tiež: Za život so mnou by si zaslúžila svätožiaru. Felix Slováček a Dáda Patrasová nevedia byť spolu ani od seba

Práve otec Felix dnes otvorene priznáva, že mnohé veci mali byť inak. „Je mi z toho po rokoch do plaču, že som nebol vnímavejší a toto dôležité obdobie jej života som premeškal. Mal som to urobiť inak,“ priznal úprimne hudobník, ktorý bol naplno pohltený prácou v Českom rozhlase, koncertovaním a kariérou. Veľa pracovala aj jeho manželka, herečka Dagmar Patrasová, a tak sa o deti často starali iní. „Potrebovala nás, ale my sme boli zaneprázdnení našou prácou a rozdávali sme radosť druhým. Spätne ma to veľmi bolí,“ priznal Slováček.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anička otvorene hovorila o tom, že nebolo jednoduché zavďačiť sa rodičom a že na všetkom sa vraj našlo množstvo chýb. Už ako tínedžerka preto vyhľadala odbornú pomoc. „Na konzervatóriu som mala stavy, že som nechcela ísť do školy, nemala som na to silu. Nedokázala som sa v pokoji naučiť na nejaký predmet. Premýšľala som nad tým, ako žiť,“ zverila sa v minulosti. Navonok sa pritom snažila pôsobiť silno a svoje trápenie neukazovať. Aj jej otec dnes priznáva, že si mnohé veci s manželkou nevšimli.

Posledný rozhovor

Hudba sa pre Aničku stala útočiskom, hoci ani umeleckú cestu vraj nevnímala úplne ako vlastnú voľbu. Mala aj iné sny, túžila po farme, milovala zvieratá a ako malá chcela byť veterinárkou. Napriek tomu sa naplno vrhla do hudby a herectva a pre mnohých sa stala symbolom odvahy, nežnosti a vnútornej sily. Súčasťou publikácie Anička je aj mimoriadne intímny rozhovor, ktorý so speváčkou viedla paliatívna lekárka Denisa Mlčochová len pár dní pred jej smrťou. Práve tento prepis patrí k najsilnejším momentom celej knihy.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…