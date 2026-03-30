Sedemročný Theo chce žiť a času je málo. Vstupenka do života je drahšia ako všetko, čo rodičia vlastnia
Zákerná diagnóza prišla nečakane - ako blesk z jasného neba.
Theo má sedem rokov a ešte pred rokom boli jeho najväčšou starosťou odreté kolená z futbalu alebo či mu rodičia dovolia pred spaním pozrieť si o jednu rozprávku navyše. Dnes má však malý futbalista úplne iného súpera - ktorý prišiel ako blesk z jasného neba a ktorý nehrá fér. Volá sa T - LBL (T bunkový lymfoblastový lymfóm, pozn. red.) Aby dostal šancu na život a mohol si plniť svoje sny, potrebuje našu pomoc.
Prišla nečakane
Ako uviedli Theovi rodičia pre darcovský portál Donio, sedemročný Theo chce žiť. „Má sny o tom, čím bude, keď vyrastie. Chce sa vrátiť do školy a chce behať znovu po vonku.“
Agresívna forma rakoviny lymfatického systému prišla nečakane a začala brať Theovi silu, dych aj úsmev na tvári. Nasledovali nekonečné noci v nemocnici sprevádzané kolotočom chemoterapií a neskôr aj transplantácia kostnej drene. Bolesť sa stala chlapcovou každodennou realitou.
No napriek jeho obrovskej odvahe, ako aj úsiliu lekárov však bežná liečba nestačí - choroba sa vracia a času je málo. Existuje však posledná nádej, ukázali na ňu lekári a má svoje meno.