Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere - Dobré noviny
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou. — Foto: Instagram/pavel_bruchala

Nikdy nechcel byť moderátor, no osud to napokon zariadil inak.

Jediný moment mu zmenil život a nasmeroval ho na miesta, o ktorých dovtedy ani nesníval. Bývalý moderátor a vyštudovaný herec Pavel Bruchala je dnes presne tam, kde sa cíti slobodne a spokojne. Keď však počas vysokej školy prijal ponuku na moderovanie, všetky jeho dovtedajšie plány sa obrátili naruby.

Z učiteľov si robil srandu

V treťom ročníku na základnej škole začal moderovať rozhlas a ovplyvnilo to celý jeho život. „Moja súdružka učiteľka si ma vtedy vybrala podľa hlasu a s jednou kolegyňou sme sa stali moderátorskou dvojicou. Volali sme sa Štúdio SVV - Slušnosť vždy víťazí,“ smial sa Pavel Bruchala v podcaste Lužifčák.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keďže bol jednotkár, na všetky gymnáziá by ho vzali bez prijímacích skúšok. On sa ale rozhodol, že bude ekonóm a vybral si Obchodnú akadémiu so zameraním na zahraničný obchod. Na skúšky však prišiel absolútne vyplašený, v hlave mal prázdno a nakoniec skončil hlboko pod čiarou.

Gymnáziá už boli v tom čase obsadené, a tak sa nakoniec musel uspokojiť s tým, čo zostalo a začal študovať na Strednom odbornom učilišti obchodnom, kde si hneď založil vlastné rozhlasové štúdio. „Skončilo tak, že mi ho škola zrušila, pretože som si robil srandu zo svojich pedagógov a z celej školy. Mal som strašné konflikty s učiteľmi, trošku som ich nerešpektoval, lebo mi tá škola bola dosť ľahká. Dával som im pociťovať, aké primitívnosti nás učia,“ priznal bývalý moderátor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikdy nechcel byť moderátor

Keď sa však v treťom ročníku povinne vybrali na Mozartovu operu Don Giovanni, obrátilo to naruby všetko, čo si dovtedy naplánoval. „Zmenila celý môj život. Po tejto opere som sa rozhodol, že sa budem venovať divadlu. Vo štvrtom ročníku som napísal vlastnú divadelnú hru Don Giovanni, ktorú som režíroval, aj som v nej hral a dokonca v rámci stredných škôl sme na Slovensku s ňou skončili druhí. Tento úspech ma naštartoval,“ vysvetlil.

Prečítajte si tiež: Kvôli dieťaťu odišla od milovaného muža. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Začal teda súbežne študovať herectvo aj réžiu. Z Akadémie umení v Banskej Bystrici neskôr prestúpil na Vysokú školu múzických umení a hoci je dnes známy najmä ako niekdajší moderátor, pravdou je, že sa ním nikdy nechcel stať. Osud to však zariadil inak.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…