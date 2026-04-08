Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere
Nikdy nechcel byť moderátor, no osud to napokon zariadil inak.
Jediný moment mu zmenil život a nasmeroval ho na miesta, o ktorých dovtedy ani nesníval. Bývalý moderátor a vyštudovaný herec Pavel Bruchala je dnes presne tam, kde sa cíti slobodne a spokojne. Keď však počas vysokej školy prijal ponuku na moderovanie, všetky jeho dovtedajšie plány sa obrátili naruby.
Z učiteľov si robil srandu
V treťom ročníku na základnej škole začal moderovať rozhlas a ovplyvnilo to celý jeho život. „Moja súdružka učiteľka si ma vtedy vybrala podľa hlasu a s jednou kolegyňou sme sa stali moderátorskou dvojicou. Volali sme sa Štúdio SVV - Slušnosť vždy víťazí,“ smial sa Pavel Bruchala v podcaste Lužifčák.
Keďže bol jednotkár, na všetky gymnáziá by ho vzali bez prijímacích skúšok. On sa ale rozhodol, že bude ekonóm a vybral si Obchodnú akadémiu so zameraním na zahraničný obchod. Na skúšky však prišiel absolútne vyplašený, v hlave mal prázdno a nakoniec skončil hlboko pod čiarou.
Gymnáziá už boli v tom čase obsadené, a tak sa nakoniec musel uspokojiť s tým, čo zostalo a začal študovať na Strednom odbornom učilišti obchodnom, kde si hneď založil vlastné rozhlasové štúdio. „Skončilo tak, že mi ho škola zrušila, pretože som si robil srandu zo svojich pedagógov a z celej školy. Mal som strašné konflikty s učiteľmi, trošku som ich nerešpektoval, lebo mi tá škola bola dosť ľahká. Dával som im pociťovať, aké primitívnosti nás učia,“ priznal bývalý moderátor.
Nikdy nechcel byť moderátor
Keď sa však v treťom ročníku povinne vybrali na Mozartovu operu Don Giovanni, obrátilo to naruby všetko, čo si dovtedy naplánoval. „Zmenila celý môj život. Po tejto opere som sa rozhodol, že sa budem venovať divadlu. Vo štvrtom ročníku som napísal vlastnú divadelnú hru Don Giovanni, ktorú som režíroval, aj som v nej hral a dokonca v rámci stredných škôl sme na Slovensku s ňou skončili druhí. Tento úspech ma naštartoval,“ vysvetlil.
Začal teda súbežne študovať herectvo aj réžiu. Z Akadémie umení v Banskej Bystrici neskôr prestúpil na Vysokú školu múzických umení a hoci je dnes známy najmä ako niekdajší moderátor, pravdou je, že sa ním nikdy nechcel stať. Osud to však zariadil inak.