Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý mal dlhy. Monika Absolonová už na záchranu nečaká
Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý mal dlhy. Monika Absolonová už na záchranu nečaká
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Zuzana Porubjaková / S Táňou Pauhofovou.

Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Hádanka.

Keď boli na dne, spávali na matraci z charity. Tejto dievčine sa smiali za to, ako vyzerala, dnes je ikonou

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva. — Foto: TV JOJ, Instagram @monika_absolonova

Česká herečka má zo vzťahu s bývalým partnerom dvoch synov.

„Na začiatku to bola až fyzická bolesť, prvý mesiac som myslela, že umriem,“ povedala Monika Absolonová niekoľko mesiacov po rozchode s otcom svojich dvoch synov pre Blesk. Českú herečku a speváčku poznala verejnosť aj fanúšikovia ako vždy veselú a spontánnu osobu, za úsmevom však skrývala veľkú bolesť.

Umelkyňa, ktorá mala šťastie na úspešnú kariéru, o partneroch to isté povedať nemohla. Najprv jej nevyšlo manželstvo s hokejistom Václavom Eiseltom a keď spoznala ďalšieho športovca, opäť hokejistu Tomáša Hornu, domnievala sa, že má doma najlepšieho chlapa na svete. O to väčším šokom pre ňu bolo, keď vyšlo najavo, že jej po celý čas klamal a mal miliónové dlhy. Rozchod s ním ju dohnal až k psychiatrovi, s problémami sa ale pobila a nakoniec aj vyrovnala. Dnes žije pre prácu a svojich synov a ako hovorí, na záchranu už nečaká - ale keby láska prišla, nepovie jej nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speváčkou odmalička

Rodáčka z Benešova túžila byť speváčkou už od svojich siedmich rokov a za svojím snom si spočiatku išla, keď začínala v Kühnovom detskom zbore. Neskôr vyštudovala Strednú hotelovú školu v Prahe a po nej chodila na Akadémiu Jana Amosa Komenského. 

Po speve však stále túžila, na začiatku 90. rokov sa preto učila na hodinách spevu u uznávanej hudobnej pedagogičky a skladateľky Lídy Nopovej, potom tiež chodila k hlasovému poradcovi Eduardovi Klezlovi. 

Lucia Šoralová našla osudovú lásku a šťastie pri českom skladateľovi Ondřejovi Soukupovi.
Prečítajte si tiež: Tú by som nechcel mať doma. Lucia Šoralová našla šťastie pri staršom Ondrovi, ktorému nebola sympatická

Spev ako očista

Zásadným zlomom v jej kariére bolo účinkovanie v muzikáli Dracula. Dnes patrí Monika Absolonová v hudobnej aj hereckej brandži medzi najlepšie a najobsadzovanejšie muzikálové herečky a speváčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Spev milujem a je to pre mňa forma psychickej očisty. Pri ničom inom svoje emócie tak nevyventilujem. Ale nie je to pri speve doma v kúpeľni. Musí k tomu byť publikum,“ prezradila Monika v rozhovore pre portál Vlasta.cz.

Brala to, že to je na celý život

No zatiaľ čo v kariére sa jej dlhodobo darilo, na poli lásky až také šťastie nemala.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…