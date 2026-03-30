Na staré kolená ľutuje, že nebol viac so staršími deťmi. Richard Müller je dnes vďačný za druhú šancu
Známy hudobník otvorene prehovoril o bolestiach na duši.
So starnutím neprichádzajú mnohokrát len zdravotné ťažkosti, ale človek sa zvykne obzrieť aj za minulosťou a bilancovať, čo sa mu v živote podarilo a čo nie. Svoje o tom vie aj spevák Richard Müller, ktorý v podcaste To nerieš, moja priznal, že ho trápia výčitky svedomia.
Umelec má pocit, že nie všetko v živote urobil tak, ako by vraj chcel, čo sa týka aj jeho dvoch detí z predchádzajúceho manželstva s moderátorkou Soňou Müllerovou, s ktorými nestrávil dostatočný čas. O to viac si preto váži druhú šancu, ktorá prišla v podobe jeho druhej manželky Vandy a najmladšieho syna Markusa.
Má bolesti
Richard Müller žil kedysi bohémskym a búrlivým životom, za ktorý zaplatil nemalú daň. Rozpadla sa mu totiž rodina a prišiel o svoju prvú manželku Soňu. Okrem toho si jeho excesy z mladosti dnes, keď má známy spevák 64 rokov, pýtajú svoju daň.
Umelec už istý čas bojuje s radom zdravotných ťažkostí – s problémami s členkom aj s chrbtom, pre ktoré musel absolvovať už aj niekoľko operácií. „Bolesti to pre mňa znamená. Bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Toto sa musí a chce priznať,“ hovorí Richard Müller, ktorého však trápia aj bolesti na duši.