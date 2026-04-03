Chcel byť bledý ako Jackson, tak chodil iba v tieni. Ben Cristovao hľadá pravú lásku na zoznamke
Na Slovensku po ňom strieľali a bál sa o život.
„Do roka zhasneš, ty šmejd,“ vraveli mu neprajníci. Namiesto toho však zažiaril tak silno, že ho dnes pozná celé Česko aj Slovensko. Príbeh Bena Cristovaa nie je len o hudbe, úspechu a vypredaných koncertoch. Je to aj príbeh malého chlapca, ktorý nechápal, prečo je „iný“, hanbil sa za svoju farbu pleti a túžil zapadnúť tak veľmi, že sa počas slnečných dní skrýval v tieni.
Na trase Angola – Československo
Benovi rodičia sa stretli na vysokej škole – mama študovala výtvarné umenie a otec, ktorý prišiel z Angoly, stavebné inžinierstvo. Rodina pendlovala medzi Afrikou a vtedajším Československom, až kým sa Benovi rodičia nerozviedli. V tom čase mal päť rokov a jeho sestra Bianca bola ešte len batoľa.
„Keď som sa pred 33 rokmi vrátila z Afriky, mala som dva kufre a dva suveníry,“ spomínala ich mamina pre Forbes na svoj návrat z Angoly. Pri spomienkach sa usmievala, hoci vtedy to vôbec nebolo veselé. S dvoma malými deťmi začínala v Česku odznova a bez finančných prostriedkov. A trápenie zažíval aj malý Ben, ktorý pre farbu svojej pleti čelil posmeškom a šikane.
Chcel byť biely ako Jackson
„Pýtali sa ma, prečo som čierny, a ja som nevedel. Spýtal som sa mamy a ona mi vysvetlila, že otec je čierny a ja som hnedý. Istý čas, keď to už nebolo vtipné, som chcel byť blond. Moja mama je blondínka. Povedal som jej, že chcem byť ako Michael Jackson. Ona mi na to povedala, že na to nemáme peniaze, ale že ak chcem, aby ma ľudia prijali, musím byť v niečom najlepší a presvedčiť ich, že som pre nich nenahraditeľný. To som si vzal k srdcu,“ spomínal v relácii 7 pádov Honzy Dědka Ben Cristovao, ktorý pre farbu svojej pleti prišiel aj o svoju prvú lásku.