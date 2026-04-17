Tvárou v tvár mlčia, na internete sú hrdinovia. Odborníci vysvetľujú fenomén negativity v online priestore

Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Mart Production, RDNE Stock project

V reálnom kontakte máme viac zábran ako v online priestore, preto kritika a zhadzovanie sú násobené a podporované emóciami.

Pôvodná myšlienka sociálnych sietí bola pekná – spájať ľudí a vytvárať komunity podobne zmýšľajúcich ľudí či ľudí s rovnakými záujmami. Dnes však spoločnosť často polarizujú. Keď zablúdime medzi komentáre pod článkom, ktorý nás zaujal, mnohokrát natrafíme na armádu hejterov. Jedni útočia osobnými invektívami, ďalší politizujú apolitickú situáciu, iní sa prídu pohádať len tak z dlhej chvíle.

Anonymita v online priestore poskytuje ľuďom viac iluzórnej slobody. Mnohí z komentujúcich by si svoje reči tvárou v tvár človeku, ktorého na internete urážajú, nedovolili. Na sieti ich láka dostupnosť rýchleho, jednoduchého a pohodlného komentovania. Psychologička Viera Škopová preto pre portál odzadu.sk vysvetlila, čo všetko sa za týmto masovým trendom skrýva.

Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: Mikhail Nilov

Potreba brániť svoje presvedčenie

„​Keď sa stretneme s niečím, čo v nás vyvoláva nepríjemné emócie, máme tendenciu reagovať silnejšie. Takéto podnety v nás môžu vyvolať potrebu brániť seba, svoj názor alebo svoje presvedčenie,“ opísala odborníčka.

„Anonymita a určitý odstup, ktorý prostredie sociálnych sietí poskytuje, zároveň vytvárajú pre tento typ konfliktu oveľa väčší priestor a prirodzenejšiu pôdu na jeho vznik a eskaláciu. Možnosť vyjadrenia svojho názoru podporovaného inými je o to silnejšia. V reálnom kontakte máme viac zábran ako v online priestore, preto kritika a zhadzovanie sú násobené a podporované emóciami, čo ich do určitej miery zintenzívňuje,“ konštatuje.

Ventil pre frustráciu a hnev

Niekedy pritom vôbec nejde o obsah príspevku.

