O štvrtej ráno sa ostrihal a týždne mal depresiu. Títo muži sa preslávili aj pre svoje ikonické vlasy
Niektorí z nasledujúcich pánov sa svojich ikonických vlasov po čase vzdali, iní naopak sa nimi stále pýšia.
Dlhé vlasy po plecia, kučery aj vlny - to už nie je len výsada žien. Dôkazom je aj zoznamovacia šou Mama, ožeň ma, v ktorej si práve jeden z účastníkov získal divácku priazeň aj svojím netypickým účesom - dlhou blond hrivou. Tomáš si okamžite od komentátora Michala Hudáka vyslúžil prezývku "slovenský Legolas".
Mladý Banskobystričan však nie je ojedinelým prípadom medzi mužmi v šoubiznise, ktorí sa pýšia alebo pýšili ikonickými vlasmi. Poďme sa spolu pozrieť, ktorí ďalší páni mali alebo stále majú svoje legendárne účesy.
4. Peter Nagy
Šesťdesiatšesťročný spevák Peter Nagy je už roky verný svojmu typickému imidžu. V šoubiznise sa pohybuje desiatky rokov a blonďavá kučeravá hriva je v podstate jeho poznávacím znamením. A hoci si v minulosti svoje dlhé vlasy farbil, keďže s pribúdajúcimi rokmi prichádzali aj šediny, po čase s tým prestal.
„Už mám šesťdesiattri, tak to tak má byť a nie je potrebné sa na nič hrať. Chlap v mojich rokoch musí byť škaredý a vyžitý,“ žartoval pred pár rokmi v rozhovore pre portál Super.cz obľúbený hudobník, ktorému sa s novým účesom ušiel aj kompliment, že vyzerá tak trochu ako francúzsky herec Pierre Richard. „To je veľká poklona,“ potešilo to známeho speváka.
3. Miro Šmajda
„Milujem ťa! Dotkni sa ma!“ kričali zaľúbené pubertiačky, ktoré cituje Korzár, keď sa na pódiu Superstar objavil Miro Šmajda. Mladý Košičan v tom čase spôsobil na Slovensku ošiaľ a hoci priznal, že mal okolo seba mnoho neprajníkov, oveľa viac ľudí naprieč generáciami očaril svojím hlasom, charizmou, nehranou pokorou a kultovým účesom. O ten prišiel spevák pred pár rokmi úplne nečakane, keď o štvrtej ráno urobil hlúpe rozhodnutie, ktoré ešte mesiac ľutoval.
„Vstal som o štvrtej ráno, išiel som sa vyčúrať, otvoril som si chladničku, že si niečo dám a hovoril som si - vôbec sa mi nechce spať, tak čo so životom? Išiel som do kúpeľne, zobral som nožničky a vravím si - bude sranda. A zrazu vlasy neboli,“ spomínal na moment, kedy prišiel o svoje dlhé vlasy.
„Potom som bol asi mesiac v depresii,“ priznal Miro, ktorý verí, že si jedného dňa vlasy ešte nechá dorásť, no ten proces ho nebaví. „Buď vyzerám ako Majka z Gurunu alebo ako Ringo Star z roku 63,“ zasmial sa.