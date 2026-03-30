O štvrtej ráno sa ostrihal a týždne mal depresiu. Títo muži sa preslávili aj pre svoje ikonické vlasy
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
O štvrtej ráno sa ostrihal a týždne mal depresiu. Títo muži sa preslávili aj pre svoje ikonické vlasy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

SLEDUJE NÁS 207 240 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

O štvrtej ráno sa ostrihal a týždne mal depresiu. Títo muži sa preslávili aj pre svoje ikonické vlasy

Vľavo Peter Nagy a vpravo Can Yaman.
Vľavo Peter Nagy a vpravo Can Yaman. — Foto: Facebook, PETER NAGY MUSIC, Wikimedia Commons, Istituto Comprensivo Statale

Niektorí z nasledujúcich pánov sa svojich ikonických vlasov po čase vzdali, iní naopak sa nimi stále pýšia.

Dlhé vlasy po plecia, kučery aj vlny - to už nie je len výsada žien. Dôkazom je aj zoznamovacia šou Mama, ožeň ma, v ktorej si práve jeden z účastníkov získal divácku priazeň aj svojím netypickým účesom - dlhou blond hrivou. Tomáš si okamžite od komentátora Michala Hudáka vyslúžil prezývku "slovenský Legolas".

Mladý Banskobystričan  však nie je ojedinelým prípadom medzi mužmi v šoubiznise, ktorí sa pýšia alebo pýšili ikonickými vlasmi. Poďme sa spolu pozrieť, ktorí ďalší páni mali alebo stále majú svoje legendárne účesy.

4. Peter Nagy

Šesťdesiatšesťročný spevák Peter Nagy je už roky verný svojmu typickému imidžu. V šoubiznise sa pohybuje desiatky rokov a blonďavá kučeravá hriva je v podstate jeho poznávacím znamením. A hoci si v minulosti svoje dlhé vlasy farbil, keďže s pribúdajúcimi rokmi prichádzali aj šediny, po čase s tým prestal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=907724777385032&set=a.254665849357598&type=3&ref=embed_post

„Už mám šesťdesiattri, tak to tak má byť a nie je potrebné sa na nič hrať. Chlap v mojich rokoch musí byť škaredý a vyžitý,“ žartoval pred pár rokmi v rozhovore pre portál Super.cz obľúbený hudobník, ktorému sa s novým účesom ušiel aj kompliment, že vyzerá tak trochu ako francúzsky herec Pierre Richard. „To je veľká poklona,“ potešilo to známeho speváka.

3. Miro Šmajda

„Milujem ťa! Dotkni sa ma!“ kričali zaľúbené pubertiačky, ktoré cituje Korzár, keď sa na pódiu Superstar objavil Miro Šmajda. Mladý Košičan v tom čase spôsobil na Slovensku ošiaľ a hoci priznal, že mal okolo seba mnoho neprajníkov, oveľa viac ľudí naprieč generáciami očaril svojím hlasom, charizmou, nehranou pokorou a kultovým účesom. O ten prišiel spevák pred pár rokmi úplne nečakane, keď o štvrtej ráno urobil hlúpe rozhodnutie, ktoré ešte mesiac ľutoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150361460056251&set=a.10150361458576251&type=3&ref=embed_post

 „Vstal som o štvrtej ráno, išiel som sa vyčúrať, otvoril som si chladničku, že si niečo dám a hovoril som si - vôbec sa mi nechce spať, tak čo so životom? Išiel som do kúpeľne, zobral som nožničky a vravím si - bude sranda. A zrazu vlasy neboli,“ spomínal na moment, kedy prišiel o svoje dlhé vlasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miro Smajda (@miro.smajda)

„Potom som bol asi mesiac v depresii,“ priznal Miro, ktorý verí, že si jedného dňa vlasy ešte nechá dorásť, no ten proces ho nebaví. „Buď vyzerám ako Majka z Gurunu alebo ako Ringo Star z roku 63,“ zasmial sa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

