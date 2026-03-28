Prežila hrozivý incident, keď pri nej stáli všetci anjeli. Daniela Nízlová takú bolesť nikomu nepraje
Speváčka zo známeho sesterského dua Twiins prežila náročné chvíle.
Keď sa niečo podobné stalo rodinnému známemu, neprežil to. „Pred dvomi týždňami som sa druhýkrát narodila," vraví Daniela Nízlová, ktorá sa na sociálnych sieťach na istý čas odmlčala. Známa Twiinska sa v emotívnej spovedi zverila fanúšikom, ako sa bála o svoj život a prečo pri nej stáli všetci anjeli.
Kariéra aj deti
Danielu a Veronike Nízlové alias duo Twiins pozná verejnosť a fanúšikovia najmä vďaka ich speváckemu umeniu, keďže už dlhé roky pôsobia v hudobnom priemysle. Po viac ako 20 rokoch kariéry však vlani obe speváčky ohlásili „koniec minisukní“ a prechod k zrelšiemu, slovenskému repertoáru. Ich nová hudba, ako napríklad singel „Jediná“, má byť úprimnejšia a hlbšia.
Sestry sa nevenujú iba kariére, ale dbajú aj na výchovu svojich ratolestí. Daniela má z predchádzajúceho vzťahu s futbalistom Stanom Lobotkom dcérku Lindu, jej sestra Veronika so spevákom Matúšom ‚Yaelom‘ Kolárovským dcérku Neu.
Druhýkrát sa narodila
Daniela si však aktuálne prechádza náročnejším obdobím. Asi pred dvoma týždňami sa jej stala mimoriadne nepríjemná udalosť, po ktorej sa na chvíľu odmlčala – dnes vraví, že sa druhýkrát narodila.