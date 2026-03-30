To, čo robí, dokáže len pár ľudí na celom svete. Slovenka Silvia tancom pod vodou ohúrila aj Hollywood
Silvia Solymosyová tancuje spôsobom, ktorý dokáže len pár ľudí na svete.
Na Instagrame má viac ako 200-tisíc fanúšikov, na TikToku jeden a pol milióna a ďalších 500-tisíc fanúšikov je na YouTube. Slovenskú športovkyňu Silviu Solymosyovú obdivujú milióny ľudí, slová chvály jej posielajú aj svetové celebrity a s rovnakým uznaním o nej píšu aj médiá zo všetkých kútov planéty. Mladá Bernolákovčanka získala pozornosť virálnymi videami spod vodnej hladiny – a nikdy nezabudne povedať, odkiaľ pochádza.
Ako ryba vo vode
Dnes 22-ročná Silvia sa prvý raz vo vode ocitla už ako 4-mesačná a vďaka svojej mame, trénerke synchronizovaného plávania, v bazéne v podstate vyrastala. V detstve sa okrem plávania začala venovať aj tancu a gymnastike, po čase však zistila, že štadardné tancovanie na zemi nie je ono a viac jej to vyhovuje pod vodnou hladinou.
Od piatich rokov sa už naplno začala venovať synchronizovanému plávaniu v klube, kde trénovala jej mama. Silvia spolu s bratom Jozefom priniesli v roku 2022 na Slovensko medailu z Majstrovstiev Európy v synchronizovanom plávaní – stalo sa to prvýkrát po 29 rokoch.
Virálna hviezda
Prvé video na TikTok uverejnila pred siedmimi rokmi, keď si uvedomila, že takéto videá by zvládla vytvárať aj sama. V tom čase nemala veľkú konkurenciu, keďže takmer všetci tancovali na pevnine. „Priniesla som na TikTok niečo nové, čo tu ešte nebolo. Kým ostatní tancovali na suchu, ja som tieto tance zvládla pod vodou. Keď som s podvodnými videami začínala, robili niečo podobné na svete asi traja ľudia – Ind, Nemka a Mexičanka. Teraz je konkurencia oveľa väčšia,“ vysvetľovala Silvia pre Olympic.sk.
Zlom nastal počas pandémie, keď boli všetky bazény pre verejnosť zatvorené na celom svete, ale ona ako reprezentantka mala prístup k tréningovému bazénu. Odvtedy počet jej fanúšikov len narastá a je suverénne najsledovanejšou tvorkyňou zo Slovenska na TikToku. Mnohé jej videá sa stali virálnymi po celom svete a tak sa dostala do povedomia aj zahraničných médií.