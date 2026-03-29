Hendikepovanú Mišku vyhodili z ihriska a smiali sa jej, že je postih. Slováci ukázali veľké srdce
Stáva sa to často a, žiaľ, je to bežné, priznali jej priatelia.
Miška sa chcela iba hrať. Byť ako ostatní, smiať sa, behať po ihrisku a na chvíľu zabudnúť na to, že jej život je v niečom iný. Namiesto toho však zažila moment, na ktorý sa nezabúda. Skupina chlapcov ju vyhodila z ihriska – nie preto, že by urobila niečo zlé, ale preto, aká je. Jej príbeh prebudil tisíce Slovákov.
S plačom išla domov
„Nie každé stretko sa radujeme a hráme, dnešné bolo iné... Miška vám chcela povedať o tom, čo sa jej stalo cez víkend. Stáva sa to často a žiaľ, je to bežné,“ napísal na sociálnych sieťach Klub výnimočných, kresťanský spolok, ktorý organizuje stretnutia pre ľudí s hendikepom. V silnom videu s Miškou opísali realitu, ktorú si mnohí z nás nechcú pripustiť.
Na jednoduchú otázku, aký mala víkend, Miška odpovedala bez zaváhania: „Zlý.“ Za týmto jedným slovom sa skrývalo oveľa viac než len sklamanie. „Lebo chalani ma vyhodili z ihriska, lebo som chorá. Povedali, že som postih a mám ísť preč,“ povedala otvorene dievčina, ktorá sa rozplakala a išla domov. Nie preto, že by bola slabá, ale preto, že sa cítila neprijatá.
Odkaz pre Slovensko
Keď dostala otázku, čo by odkázala ľuďom, ktorí sa posmievajú druhým, odpovedala slovami, ktoré by mali zaznieť nahlas v každej triede, na každom ihrisku aj v každej rodine: „Nemôžem za to, aká som. Narodila som sa tak a nemôžem za to. Nie je moja vina, že som chorá. Som inakšia a chcem chodiť von.“
V Klube výnimočných jej vysvetlili niečo, čo by si mal pripomínať každý z nás: že aj keď príde niečo zlé, to dobré to môže prevýšiť. Že má okolo seba ľudí, ktorí ju prijímajú takú, aká je. „Prosím, aby ste aj vy vedeli, že keď je človek ‚iný’, nemôže za to a nechce to, len sa s tým naučil žiť. A to by sme si práve mali na nich vážiť,“ odkázal Klub výnimočných so silnou výzvou: „Buďme ohľaduplní a majme ľudí radi bez rozdielov.“ Zdá sa, že tentoraz prosba nezostala nevypočutá. Video, v ktorom Miška hovorí svoj príbeh, videlo už viac ako 800-tisíc ľudí a začali sa pod ním kopiť slová aj od známych osobností.