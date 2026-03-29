Hendikepovanú Mišku vyhodili z ihriska a smiali sa jej, že je postih. Slováci ukázali veľké srdce

Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Zuzana Porubjaková / S Táňou Pauhofovou.

Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Keď dva dni vynášal smeti, myslela, že ho zabije. Vlado Voštinár sa s manželkou udobruje v posteli

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Hendikepovanú Mišku vyhodili z ihriska a smiali sa jej, že je postih. Slováci ukázali veľké srdce

Foto: Instagram - @klub_vynimocnych; Gemini/Dobré noviny

Stáva sa to často a, žiaľ, je to bežné, priznali jej priatelia.

Miška sa chcela iba hrať. Byť ako ostatní, smiať sa, behať po ihrisku a na chvíľu zabudnúť na to, že jej život je v niečom iný. Namiesto toho však zažila moment, na ktorý sa nezabúda. Skupina chlapcov ju vyhodila z ihriska – nie preto, že by urobila niečo zlé, ale preto, aká je. Jej príbeh prebudil tisíce Slovákov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S plačom išla domov

„Nie každé stretko sa radujeme a hráme, dnešné bolo iné... Miška vám chcela povedať o tom, čo sa jej stalo cez víkend. Stáva sa to často a žiaľ, je to bežné,“ napísal na sociálnych sieťach Klub výnimočných, kresťanský spolok, ktorý organizuje stretnutia pre ľudí s hendikepom. V silnom videu s Miškou opísali realitu, ktorú si mnohí z nás nechcú pripustiť.

Alex a Denko.
Prečítajte si tiež: Vzťah s vozičkárom je úplne normálny. Dôkazom sú Alex s Denkom, ktorí otvorene hovoria aj o intímnostiach

Na jednoduchú otázku, aký mala víkend, Miška odpovedala bez zaváhania: „Zlý.“ Za týmto jedným slovom sa skrývalo oveľa viac než len sklamanie. „Lebo chalani ma vyhodili z ihriska, lebo som chorá. Povedali, že som postih a mám ísť preč,“ povedala otvorene dievčina, ktorá sa rozplakala a išla domov. Nie preto, že by bola slabá, ale preto, že sa cítila neprijatá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkaz pre Slovensko

Keď dostala otázku, čo by odkázala ľuďom, ktorí sa posmievajú druhým, odpovedala slovami, ktoré by mali zaznieť nahlas v každej triede, na každom ihrisku aj v každej rodine: „Nemôžem za to, aká som. Narodila som sa tak a nemôžem za to. Nie je moja vina, že som chorá. Som inakšia a chcem chodiť von.“

Prečítajte si tiež: Neskrývala ju a nedala do ústavu. Jej dcéra bola prvým dievčaťom s Downom, ktoré prežilo plnohodnotný život

V Klube výnimočných jej vysvetlili niečo, čo by si mal pripomínať každý z nás: že aj keď príde niečo zlé, to dobré to môže prevýšiť. Že má okolo seba ľudí, ktorí ju prijímajú takú, aká je. „Prosím, aby ste aj vy vedeli, že keď je človek ‚iný’, nemôže za to a nechce to, len sa s tým naučil žiť. A to by sme si práve mali na nich vážiť,“ odkázal Klub výnimočných so silnou výzvou: „Buďme ohľaduplní a majme ľudí radi bez rozdielov.“ Zdá sa, že tentoraz prosba nezostala nevypočutá. Video, v ktorom Miška hovorí svoj príbeh, videlo už viac ako 800-tisíc ľudí a začali sa pod ním kopiť slová aj od známych osobností.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…