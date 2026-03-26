Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Páčia sa jej starší muži a v detskom domove pomáha deťom. Barbie z Mama, ožeň ma slávu nepotrebuje

Lucia alias Barbie si chcela v šou nájsť partnera na život. — Foto: TV JOJ

Legendárna zoznamovacia šou sa na obrazovkách Jojky vysiela každý pondelok o 20:40.

Zbožňuje ružovú farbu a v šou Mama, ožeň ma sa prezentuje ako Lucia alias Barbie. Dvadsaťdvaročná Lucia Orviská z Piešťan je jednou z ďalších účastníčok legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma, ktorá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých rokoch a hneď úvodnou časťou si získala divácku priazeň.

Sympatická, no tak trochu rázna blondínka pracovala ako au-pair vo Švajčiarsku a deťom sa rozhodla pomáhať aj na Slovensku, keď sa zamestnala v detskom domove. Ako prezradila v rozhovore pre Closer, zoznamovacej relácii dávala šancu, že by si v nej naozaj mohla nájsť svoju spriaznenú dušu - lákala ju vraj predstava o tom, ako by raz z relácie ukazovala svojim deťom nahrávky.

Lucia a sesternica Miška. Foto: TV JOJ

Chcela, aby to kliklo

S Luciou Orviskou, ktorá sama o sebe hovorí ako o Barbie, lebo miluje ružovú, sa táto prezývka ťahá už dlhé roky. „Nie je to úplne tak, ako to pôsobí v telke, ale Barbie stále považujem za moje alter ego. Milujem ružovú farbu, ale nie som ten typ človeka, ktorý by stále chodil oblečený len v ružovej. Je to pre mňa skôr taká hra, sranda, ktorú si užívam,“ vysvetlila, ako to s prezývkou Barbie v skutočnosti je.

V legendárnej zoznamovacej šou sa o jej priazeň uchádzajú traja nádejní mladí muži - osemnásťročný Dominik z Rimavskej Soboty, dvadsaťročný Maťo z Nových Zámkov a dvadsaťtriročný Samo z Liptovského Mikuláša. Lucia bola trochu prekvapená, keďže televízii hovorila, že sa jej páčia starší muži. 

Lucia a jej nápadníci. Foto: TV JOJ

„Aj keď mám rada srandu, stále sa považujem za romantickú dušu. Páčila sa mi predstava, že by sme raz našim deťom ukázali nahrávky zo šou a povedali im, ako sme sa spoznali. Na konci by to mohlo byť takou milou spomienkou. Šla som sa do Mama, ožeň ma zabaviť, ale zároveň s otvoreným srdcom, že ktovie, možno to dobre vypáli,“ priznala Lucia s tým, že vzťah vníma ako niečo, čo by malo vydržať do konca života. „Vždy som sa snažila partnerov si vyberať tak, aby to kliklo a malo zmysel v tom pokračovať,“ vysvetľuje ďalej v rozhovore.

Upravili sa jej hodnoty

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

