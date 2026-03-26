Páčia sa jej starší muži a v detskom domove pomáha deťom. Barbie z Mama, ožeň ma slávu nepotrebuje
Legendárna zoznamovacia šou sa na obrazovkách Jojky vysiela každý pondelok o 20:40.
Zbožňuje ružovú farbu a v šou Mama, ožeň ma sa prezentuje ako Lucia alias Barbie. Dvadsaťdvaročná Lucia Orviská z Piešťan je jednou z ďalších účastníčok legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma, ktorá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých rokoch a hneď úvodnou časťou si získala divácku priazeň.
Sympatická, no tak trochu rázna blondínka pracovala ako au-pair vo Švajčiarsku a deťom sa rozhodla pomáhať aj na Slovensku, keď sa zamestnala v detskom domove. Ako prezradila v rozhovore pre Closer, zoznamovacej relácii dávala šancu, že by si v nej naozaj mohla nájsť svoju spriaznenú dušu - lákala ju vraj predstava o tom, ako by raz z relácie ukazovala svojim deťom nahrávky.
Chcela, aby to kliklo
S Luciou Orviskou, ktorá sama o sebe hovorí ako o Barbie, lebo miluje ružovú, sa táto prezývka ťahá už dlhé roky. „Nie je to úplne tak, ako to pôsobí v telke, ale Barbie stále považujem za moje alter ego. Milujem ružovú farbu, ale nie som ten typ človeka, ktorý by stále chodil oblečený len v ružovej. Je to pre mňa skôr taká hra, sranda, ktorú si užívam,“ vysvetlila, ako to s prezývkou Barbie v skutočnosti je.
V legendárnej zoznamovacej šou sa o jej priazeň uchádzajú traja nádejní mladí muži - osemnásťročný Dominik z Rimavskej Soboty, dvadsaťročný Maťo z Nových Zámkov a dvadsaťtriročný Samo z Liptovského Mikuláša. Lucia bola trochu prekvapená, keďže televízii hovorila, že sa jej páčia starší muži.
„Aj keď mám rada srandu, stále sa považujem za romantickú dušu. Páčila sa mi predstava, že by sme raz našim deťom ukázali nahrávky zo šou a povedali im, ako sme sa spoznali. Na konci by to mohlo byť takou milou spomienkou. Šla som sa do Mama, ožeň ma zabaviť, ale zároveň s otvoreným srdcom, že ktovie, možno to dobre vypáli,“ priznala Lucia s tým, že vzťah vníma ako niečo, čo by malo vydržať do konca života. „Vždy som sa snažila partnerov si vyberať tak, aby to kliklo a malo zmysel v tom pokračovať,“ vysvetľuje ďalej v rozhovore.