Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Zuzana Porubjaková / S Táňou Pauhofovou.

Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Hádanka.

Keď boli na dne, spávali na matraci z charity. Tejto dievčine sa smiali za to, ako vyzerala, dnes je ikonou

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Michal Navara a Dominika Cibulková. — Foto: Facebook - Dominika Cibulková

K celej situácii sa rozhodol vyjadriť až v momente, keď unikli fotografie z jeho súkromia.

Rozchody nikdy nie sú jednoduché, o to viac, keď sa odohrávajú pred očami verejnosti. Príbeh Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru je toho dôkazom. To, čo sa najskôr dalo vyčítať len z nenápadných zmien na sociálnych sieťach, neskôr potvrdila aj samotná bývalá tenistka – dlhoročné manželstvo, ktoré prešlo viacerými životnými etapami, sa definitívne skončilo. A ako uviedol Nový Čas, v ťažkom období si našla novú polovičku nielen Dominika, ale aj Michal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostarol o niekoľko rokov

Príbeh Navarovcov nebol len o úspechu a lesku športovej kariéry. Dominika v minulosti otvorene hovorila o tom, že vzťah sa rokmi menil. Po ukončení profesionálneho tenisu a s príchodom detí sa ich každodenný život výrazne zmenil a spolu s ním aj dynamika ich partnerstva. Obaja sa snažili situáciu riešiť – skúsili aj párovú terapiu a verili, že nájdu spoločnú cestu. Napriek snahe však prišlo rozhodnutie ísť od seba.

Prečítajte si tiež: Videla to len vo filme a nakoniec sa to stalo aj im. Cibulková a Navara verili, že to dajú do poriadku

Pre Michala Navaru to bolo obdobie, ktoré ho zasiahlo viac, než by sa mohlo zvonku zdať. „Michala to veľmi zobralo. Už dlhú dobu pôsobí veľmi utrápene. Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov. Minulý týždeň to už nevydržal a podal žiadosť o rozvod,“ prezradila pre Šport24 človek, ktorý má blízko rodine Navarovcov a Cibulkovcov.

Uniknuté fotografie

Rozchod nebol jednoduchý ani pre jedného z nich, no najmä Michal Navara sa rozhodol zostať v úzadí a svoj súkromný život si chrániť. K celej situácii sa vyjadril až teraz, keď sa do redakcie Nového Času dostali fotografie z jeho súkromia, na ktorých je s dlhoročnou biznis partnerkou Irynou, ktorá má byť jeho novou partnerkou. Snímky, ktoré sa medzičasom začali šíriť, zachytávajú aj ich nežné momenty.

Prečítajte si tiež: Nielen nevera ničí dnešné manželstvá. Týchto 12 vecí rozhodne o tom, či spolu zostarnete

„Po tom, čo moja manželka začala pred cca rokom s mimomanželským pomerom, bol som nútený opustiť spoločnú domácnosť a začať žiť samostatný život. Nepovažujem za potrebné komentovať môj partnerský život verejne,“ uviedol Navara, ktorý priznal, že zverejnenie fotografií ho zaskočilo – a nešlo vraj o náhodu.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…