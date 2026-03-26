Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života
K celej situácii sa rozhodol vyjadriť až v momente, keď unikli fotografie z jeho súkromia.
Rozchody nikdy nie sú jednoduché, o to viac, keď sa odohrávajú pred očami verejnosti. Príbeh Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru je toho dôkazom. To, čo sa najskôr dalo vyčítať len z nenápadných zmien na sociálnych sieťach, neskôr potvrdila aj samotná bývalá tenistka – dlhoročné manželstvo, ktoré prešlo viacerými životnými etapami, sa definitívne skončilo. A ako uviedol Nový Čas, v ťažkom období si našla novú polovičku nielen Dominika, ale aj Michal.
Zostarol o niekoľko rokov
Príbeh Navarovcov nebol len o úspechu a lesku športovej kariéry. Dominika v minulosti otvorene hovorila o tom, že vzťah sa rokmi menil. Po ukončení profesionálneho tenisu a s príchodom detí sa ich každodenný život výrazne zmenil a spolu s ním aj dynamika ich partnerstva. Obaja sa snažili situáciu riešiť – skúsili aj párovú terapiu a verili, že nájdu spoločnú cestu. Napriek snahe však prišlo rozhodnutie ísť od seba.
Pre Michala Navaru to bolo obdobie, ktoré ho zasiahlo viac, než by sa mohlo zvonku zdať. „Michala to veľmi zobralo. Už dlhú dobu pôsobí veľmi utrápene. Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov. Minulý týždeň to už nevydržal a podal žiadosť o rozvod,“ prezradila pre Šport24 človek, ktorý má blízko rodine Navarovcov a Cibulkovcov.
Uniknuté fotografie
Rozchod nebol jednoduchý ani pre jedného z nich, no najmä Michal Navara sa rozhodol zostať v úzadí a svoj súkromný život si chrániť. K celej situácii sa vyjadril až teraz, keď sa do redakcie Nového Času dostali fotografie z jeho súkromia, na ktorých je s dlhoročnou biznis partnerkou Irynou, ktorá má byť jeho novou partnerkou. Snímky, ktoré sa medzičasom začali šíriť, zachytávajú aj ich nežné momenty.
„Po tom, čo moja manželka začala pred cca rokom s mimomanželským pomerom, bol som nútený opustiť spoločnú domácnosť a začať žiť samostatný život. Nepovažujem za potrebné komentovať môj partnerský život verejne,“ uviedol Navara, ktorý priznal, že zverejnenie fotografií ho zaskočilo – a nešlo vraj o náhodu.