O milióny ich pripravil princ na bielom koni. Daniela Christová mamu Ivanu nikdy nepočula bedákať
O milióny ich pripravil princ na bielom koni. Daniela Christová mamu Ivanu nikdy nepočula bedákať
O milióny ich pripravil princ na bielom koni. Daniela Christová mamu Ivanu nikdy nepočula bedákať

Daniela Zajíček Christová s mamou.
Daniela Zajíček Christová s mamou. — Foto: Facebook - Ivana Christová

Keď sa prvýkrát opýtala na otca podvodníka, neklamali jej.

„Tam, kde je moja rodina, tam som ja doma,“ hovorila mama Ivany Christovej, ktorá jej ukázala, že aj z najťažších chvíľ sa dá vyjsť ako silnejší človek. Kým pani Otília musela znášať násilného manžela, Ivana sa sklamala v mužovi, ktorý sa na začiatku javil ako princ na bielom koni, no vykľul sa z neho podvodník. Napriek tomu jej skúsenosti neodradili dcéru Danielu, ktorá v láske nestratila nádej.

Hrozili jej väzením

Keď na jar 1989 v burácajúcej ostravskej hale, kde volili prvú novodobú Miss ČSSR, vyhlásili meno Ivany Christovej, diváci ju vypískali, pretože sa im nepáčila. So slzami v očiach vraj chcela titul vrátiť, ale nakoniec si ho ponechala a dokonca odcestovala do Dominikánskej republiky na medzinárodnú súťaž krásy, aj keď to mala od organizátorov zakázané. Naučila sa pár slovíčok po anglicky, našla si sponzorov, ktorí jej zaplatili šaty a zohnala si dvetisíc dolárov – to všetko v čase, keď boli valuty dostupné len na čiernom trhu.

Robo Beňo a Ivana Christová.
Prečítajte si tiež: Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

„Požičal mi ich režim, menovite myslím Vasil Mohorita, šéf Zväzu socialistickej mládeže. Ale pohrozil mi, že ak ich nevrátim, zatvoria ma,“ spomínala pre iDnes.cz Ivana Christová, ktorá v Dominikánskej republike súťaž vyhrala a domov si okrem periel a obrazov doniesla aj výhru – presne dvetisíc dolárov, z ktorých mohla splatiť svoj dlh. „Súdruhovia však spokojnosťou veľmi nežiarili. V zahraničí som zostala o týždeň dlhšie, pretože mi predĺžili pobyt. A vtedajší režim tvrdil, že som emigrovala. Neverili mi, že som vyhrala. Hneď po prílete som im musela ukázať diplom,“ spomínala na časy, keď jej rozbehnutú kariéru nedokázal zastaviť ani socializmus. V novembri prežila revolúciu a už v decembri sedela v lietadle smer Amerika. Pre 19-ročné dievčinu, ktorá vyštudovala priemyslovku a pol roka pracovala ako projektantka v Prešove, to bola rozprávka.

Princ na bielom koni

Kolotoč prehliadok a fotení sa zastavil po necelých štyroch rokoch, keď spoznala svojho budúceho manžela. Exotický Francúz vraj vyzeral ako Indián – na koni od pása nahý a s dlhými vejúcimi vlasmi. Daniela vtedy považovala za skutočného princa na bielom koni, hneď sa doňho zamilovala a románik s týmto francúzskym podnikateľom vietnamského pôvodu skončil tehotenstvom.

„Agentúra nechápala, že si dieťa chcem nechať. O potratoch som ani na chvíľu neuvažovala,“ vravela pre iDNES.cz Christová, ktorá prišla v roku 1993 na Slovensko ako vydatá pani. Vtedy ani len netušila, že deväť mesiacov po narodení dcérky Danielky jej manžel zmizne.

