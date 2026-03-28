Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Andrea Vadkerti. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Televízne noviny); Instagram - @vadkertiandreacoach

Bývalému mužovi odpustila, ale nezabudla.

„Ak si niekto myslí, že žiť s finančníkom znamená, že nemáte bežné problémy, tak je to omyl,“ hovorila kedysi Andrea Vadkerti. Jej manželstvo s finančníkom Rastislavom Vasilišinom nebolo len o pohodlnom živote – prekonali manželskú krízu, ktorá o niekoľko rokov vyvrcholila podozreniami z partnerského násilia, dramatickým odchodom s deťmi a neskôr aj jeho väznením v Poľsku pre daňové podvody v hodnote desiatok miliónov eur. Napriek týmto skúškam sa Andrea dokázala postaviť na nohy, poučila sa z kríz a zachovala si vnútornú silu, ktorú dnes odovzdáva ďalej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Vadkerti (@vadkertiandreacoach)

Vypiplané dieťa

„Tá sa v živote nestratí,“ hovorieval dedko Andrey Vadkerti, ktorá bola v rodine vytúženým dieťaťom. „Ja som dosť veľký bojovník. Myslím, že to súvisí s tým, že som bola predčasne narodené dieťa a nevedelo sa, či prežijem. To je môj príbeh. Ja som ozaj vypiplané dieťa, ktoré tú vôbec nemalo byť,“ prezradila v relácii Evita na Exprese Andrea, ktorá bojovala o svoje prežitie a to jej vraj dalo silu, ktorú využíva po celý život.

Rodáčka z juhu Slovenska odmalička túžila byť veterinárkou, doma trávila nekonečne veľa času za mikroskopom a na dvore pitvala všetko, čo mohla. „Dvakrát do roka sme mali doma zabíjačku a ja som vždy už ráno stála s Petriho miskami vonku, kým sú oči čerstvé, aby som ich mohla vypitvať,“ spomínala so smiechom na časy, keď sa nechcela vzdať svojho sna. Jej rodina však mala iné predstavy. „Ty si myslíš, že bude pitvať papagája a robiť v zoologickej? Ty musíš ísť na právo! Musíš byť inžinierka, lekárka! Musíš byť niečo poriadne,“ vraveli jej doma. Preto sa z nádejnej veterinárky nakoniec stala študentka žurnalistiky, ktorá stála pri zrode televízie Markíza, kde bola prvou moderátorkou Televíznych novín. Zo štyroch tisícok uchádzačov si vybrali 16 ľudí a ona bola jednou z nich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Vadkerti (@vadkertiandreacoach)

Vydarené manželstvo s Repčíkom

„Prvé vysielanie bol taký stres, že ani neviem, čo sa dialo. Tie prvé správy boli odrecitované a ani netuším ako. Ale po tých týždňoch, keď sme to začali robiť dennodenne a večer čo večer, sme si to začali ohromne užívať. Pre mňa to celé moderovanie správ s Vladom Repčíkom bolo ako vydarené manželstvo,“ prezradila S Tribulom po horách Andrea Vadkerti, ktorá sa po tridsiatke skutočne vydala a jej manželom sa stal úspešný finančník a neskorší milionár Rastislav Vasilišin.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

