Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali
Vytrhli ju z obdobia, ktoré si užívala, a hodili ju do neznámej situácie. Zuzana Porubjaková, ktorá opäť bojuje o priazeň Slovákov v obľúbenej šou Let's Dance, si dodnes pamätá na to, ako musela ako 17-ročná tri mesiace stráviť v Kanade, preč zo zabehnutých koľají. Herečka pre portál Zdravie uviedla, že aj keď je s odstupom času rodičom za túto skúsenosť vďačná, ona by to svojim deťom neurobila – a má na to jednoduchý dôvod.
V Kanade rýchlo dospela
Do Kanady išla hlavne kvôli angličtine a priznáva, že to bolo veľmi ťažké. „Tu doma som bola veľmi šťastná, stále som chodila do kaviarní, úplne som si tú pubertu užívala. A zrazu ma z toho vytrhli, tam som bola hrozne sama,“ prezradila Zuzana, ktorá v priebehu tých troch mesiacov dospela.
Ako vraví s odstupom času, išlo o veľký míľnik v jej živote a pozitíva v tejto skúsenosti našla až spätne. „Neskôr som to vyhodnotila ako fajn vec, ale vtedy mi to tak neprišlo. Pamätám si, že som hrozne plakala, mala som pocit, že lietadlo cestou naspäť havaruje a už nikdy nebudem šťastná, lebo sa nevrátim domov,“ uzavrela túto traumatizujúcu skúsenosť.
Ona by to neurobila
Dnes je spokojnou mamou troch krásnych detí a v otázke ich života v zahraničí má jasno. Nasilu by ich do cudziny neposlala, hoci ju samu to vtedy veľmi posunulo: „Viem, že mi mamina chcela dobre a veľmi si to vážim. Ale myslím, že v takom mladom veku by človek nemal byť niekde nasilu. Ja nie som typ mamy, aby som deti do niečoho takého nútila.“
V rozhovore pre stvr.sk priznala, že tri deti zvláda rovnako ako jedno. Najťažšie boli pre ňu začiatky s prvým dieťaťom.