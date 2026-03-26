Zbalila syna najlepšej kamarátky, ktorá sa s ňou rok nebavila. Vendula Pizingerová pri Jožkovi nestarne - Dobré noviny
Zbalila syna najlepšej kamarátky, ktorá sa s ňou rok nebavila. Vendula Pizingerová pri Jožkovi nestarne
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Zbalila syna najlepšej kamarátky, ktorá sa s ňou rok nebavila. Vendula Pizingerová pri Jožkovi nestarne

Vendula Pizingerová so súčasným manželom / S Karlom Svobodom
Vendula Pizingerová so súčasným manželom / S Karlom Svobodom — Foto: Instagram - @vendulapizingerova

Najznámejšiu českú vdovu z dna vytiahol falošný džentlmen.

 „Ahoj, oci. Ahoj, synku, prepáč, že ťa ruším. Nie, nerušíš, už som z kina vonku. Holandsko je úžasné, musíme sem niekedy spolu… Určite, pôjdeme tam spolu, no prepáč, ospravedlňujem sa ti… Prečo sa mi stále ospravedlňuješ? Naozaj si ma nevyrušil, oci, vraciam sa o pár dní, čoskoro sa uvidíme. Dobre, tak ahoj, veľa šťastia, synku, a prepáč.“ Z rozhovoru, ktorý opísal Petr Svoboda vo svojej knihe, dodnes mrazí. Nie pre slová, ktoré zazneli, ale pre tie, ktoré od jeho otca, známeho skladateľa Karla Svobodu, chýbali. A ktoré už nikdy nemala šancu počuť ani jeho manželka Vendula Svobodová Pizingerová, z ktorej sa stala najznámejšia česká vdova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So smrťou za pätami

Karel Svoboda bol pre mnohých symbolom úspechu. Autor nesmrteľných hitov, spolupracovník Karla Gotta, muž, ktorý vedel napísať melódiu, ktorá prežila generácie. Lenže za tým všetkým sa skrýval príbeh, ktorý nebolo vidieť. „Ja som vedela, že niečo nie je v poriadku, že Karel nebol spokojný. Schudol viac než 20 kíl, pracoval na muzikáli Golem a cítil sa demotivovaný, oslabený,“ spomínala jeho manželka Vendula v relácii 13. komnata.

Úspech, ktorý bol kedysi jeho hnacím motorom, sa postupne menil na tichú frustráciu. Cítil, že nebol docenený za veci, ktoré urobil, a keď v rádiu hlásili, že pustia pesničku Karla Gotta, hneval sa. Nie na speváka, ale na svet, ktorý zabudol, kto hity vlastne napísal. Karla Svobodu trápili silné depresie. Hovoril, že keď má niekto zlomenú nohu, nemôže chodiť, ale on mal zlomenú psychiku a nikto to nevidel. Smrť mu bola v pätách.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odháňal ju od seba

„Muž niekedy chodil s pištoľou a mieril na seba. Viete, je ťažké posúdiť, do akej miery sú tieto veci demonštratívne alebo teatrálne, do akej miery sú pravdivé,“ priznala Vendula Svobodová, ktorá na vlastné oči videla boj, ktorý sa odohrával v tichu domova, medzi láskou a bezmocnosťou. Ani prítomnosť malého syna vraj situáciu neuľahčovala, skôr naopak, lebo dieťa ho tiež rozrušovalo. „Na jednej strane som cítila, ako veľmi ma pri sebe potrebuje, a na druhej strane som cítila, ako ma od seba odháňa,“ vysvetľovala žena, ktorá si myslela, že to najhoršie má už za sebou.

Vendula si myslela, že najhoršie už má za sebou. V roku 2006 prišla o dcérku, prežila manželskú krízu a verila, že ďalšia rana už nepríde. V januári 2007 sa jej život definitívne rozdelil na „predtým“ a „potom“.

