FOTO: Vyzerám ako tridsiatnik, smeje sa. Juraj Slafkovský sa zbavil ikonického účesu a spôsobil rozruch
Slovenský hokejový útočník sa v zámorí ostrihal.
Nezaujal len svojimi výkonmi na ľade, ale aj zmenou imidžu. Juraj Slafkovský, ktorý prežíva svoju najlepšiu sezónu v drese Montrealu Canadiens, poriadne prekvapil – pred pár dňami sa totiž objavil s novým zostrihom. To nezostalo bez odozvy a fanúšikovia začali ihneď riešiť, prečo sa draftová jednotka z roku 2022 rozhodla zbaviť svojho ikonického účesu. V rozhovore pre zámorské médiá, ktoré cituje Nový Čas, prezradil, čo ho k tomu viedlo.
Historicky prvý
Draftový ročník 2022 sa pre slovenský hokej stal historickým, keďže Slovensko obsadilo prvé dve priečky: na prvom mieste bol Juraj Slafkovský, ktorého si vybral klub Montreal Canadiens, na druhom mieste bol jeho kolega Šimon Nemec, po ktorom siahli z New Jersey Devils.
Juraj Slafkovský sa stal vtedy vôbec prvým Slovákom v histórii, ktorý bol vybraný z prvého miesta draftu NHL. Momentálne pôsobí ako jedna z kľúčových postáv Montrealu a v aktuálnej sezóne potvrdzuje svoj potenciál jedného z lídrov tímu – v 71 zápasoch nazbieral už 63 bodov a svoje maximum z minulej sezóny prekonal už o 12 bodov.
Robí si z toho srandu
Rodák z Košíc však nerobí radosť len svojimi úspechmi na ľade, ale mnohým fanúšičkám aj vizážou. A práve to bolo v posledných dňoch témou číslo jeden – Juraj si totiž nechal ostrihať svoje ikonické dlhšie vlasy.