Charlie Sheen bez masky. Vlastnými slovami je divoká jazda Hollywoodom
Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Zuzana Belohorcová sa bála o svojho otca.

Život sa zastavil a všetko ostatné išlo bokom. Zuzana Belohorcová vie, prečo je zdravie najdôležitejšie

Zuzana Strausz Plačková s dcérkou.

Plačkovej dcérka porazila chorobu, ktorá môže končiť fatálne. Zuzana a René sa odvďačili bohatým darom

Mária Bartalos je štvornásobná mama.

Dcérke dala nádherné meno z Biblie. Mária Bartalos porodila prvé dievčatko a dojala laktačnú konzultantku

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Martin Schindlerová.

Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Charlie Sheen bez masky. Vlastnými slovami je divoká jazda Hollywoodom

— Foto: Ikar

Charlie Sheen bol roky jednou z najvýraznejších, ale aj najkontroverznejších tvárí Hollywoodu.

V memoároch Vlastnými slovami rozpráva svoj príbeh bez prikrášľovania, s iróniou, sebazničujúcou úprimnosťou a humorom, ktorý miestami mrazí. Výsledkom je kniha, ktorá nie je len spoveďou slávneho herca, ale aj fascinujúcim pohľadom do zákulisia sveta, kde sa úspech a pád často oddeľujú len tenkou čiarou.

Táto kniha nie je len o škandáloch, hoci ich ponúka viac než dosť. Je aj o tom, ako vyzerá život človeka, ktorý vyrastal v bezprostrednej blízkosti filmového sveta, rýchlo sa stal hviezdou a ešte rýchlejšie zisťoval, akú vysokú cenu si sláva pýta. Sheen rozpráva o úspechoch, pádoch, závislostiach, vzťahoch, nakrúcaní aj chorobe spôsobom, ktorý miestami pripomína stand-up, inokedy zas bolestivú spoveď.

Foto: Ikar

Pre milovníkov filmu a televízie je veľkým lákadlom to, ako Sheen rozpráva o svojich najznámejších projektoch. Kniha ponúka pohľad zvnútra na filmy a seriály, ktoré poznajú celé generácie divákov, no zároveň ich zbavuje pozlátka.

O filme Čata píše ako o projekte, ktorý mu všetko zmenil a ktorý v ňom zároveň otvoril nebezpečný boj so slávou. Nie ako romantickú spomienku na veľký zlom, ale ako začiatok dlhej vojny, ktorá sa ho nasledujúce desaťročia pokúšala zničiť.
O to zaujímavejšie pôsobia jeho slová o Wall Street, kde ide úplne proti očakávaniu. Namiesto nostalgického obdivu priznáva, že k tomuto filmu nemá vrúcny vzťah a že vlastný výkon vnímal kriticky. Je to presne ten druh sebairónie a úprimnosti, ktorý robí memoáre presvedčivejšími.

Naopak, pri seriáli Dva a pol chlapa cítiť energiu, nadšenie a okamžité rozpoznanie hitu. Keď mu Chuck Lorre predstavil názov, Sheen vraj hneď vyhlásil: „Super, to bude hit.“ A presne tak to aj dopadlo. V knihe výborne fungujú práve tieto kontrasty – medzi ikonickými dielami, pri ktorých by čitateľ čakal hrdosť, a projektmi, ktoré Sheen hodnotí úplne inak, než by naznačovala verejná mienka.

Príbeh bez cenzúry

To najvýraznejšie, čo si z knihy odnesiete, je absolútna nefiltrovanosť. Charlie Sheen nehrá svätca, nebuduje si spätné alibi a nesnaží sa z vlastných zlyhaní robiť poetické epizódy. Priznáva alkohol, drogy, chaos, promiskuitu aj životné rozhodnutia, ktoré boli zničujúce pre neho aj ľudí okolo neho.

Silné sú aj pasáže o zdraví a chvíli, keď sa dozvedel svoju HIV diagnózu. Namiesto veľkých dramatických gest prichádza šok, ticho a napokon prekvapivý pocit úľavy. Práve v takýchto momentoch sa z knihy o extravagantnej celebrite stáva niečo viac – výpoveď o človeku, ktorý sa opakovane ocitol tvárou v tvár vlastnej konečnosti.

Čo na knihe vystihol Juraj Čurný?

Veľmi presne vystihol charakter tejto knihy aj hudobný a filmový odborník Juraj Čurný. O Sheenových spomienkach povedal: „Mal som pocit, že čítam vlastne spomienky filmového Keitha Richardsa.“ Je to mimoriadne trefné prirovnanie, pretože vystihuje nielen mieru chaosu, ktorú Sheen zažil, ale aj skutočnosť, že napriek všetkému stále stojí na nohách a dokáže o tom rozprávať s nečakanou otvorenosťou.

Čurný zároveň upozornil aj na extrémnosť Sheenovho života, keď hovorí o jeho drogovej minulosti, promiskuite, tlaku slávy a o tom, že priemerného človeka by niečo podobné zložilo oveľa skôr. A práve v tom spočíva aj fascinácia touto knihou. Nie je to príbeh usporiadaného života. Je to pohľad do sveta, ktorý môže na konzervatívnejšieho čitateľa pôsobiť ako hotové peklo, no zároveň ho nemožno prestať sledovať.

Pozrite si video s Jurajom Čurným:

Ak hľadáte uhladené rozprávanie s poučkou na konci, toto nebude ono. Ak vás však láka výpoveď človeka, ktorý prežil neuveriteľné množstvo úspechov, škandálov, závislostí, vzťahových katastrof aj bolestivých zlomov, a ešte o tom dokáže rozprávať s humorom a rozprávačským talentom, potom je kniha Vlastnými slovami viac než dobrá voľba.

Z anglického originálu Book of Sheen (Gallery Books Subsidiary Rights Department, An Imprint of Simon & Schuster, LLC, 2025) preložil Radoslav Kozák.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…