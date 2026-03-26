Slováci sú uchvátení. Tomáš z Mama ožeň ma očaril fotografiami, na ktorých ukázal svoje vypracované telo
Legendárna zoznamovacia šou odštartovala na Jojke 9. marca.
Postavil sa pred fotoobjektív a ľudia odpadli. Reč je o sympatickom Banskobystričanovi Tomášovi, ktorý aktuálne hviezdi v legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma. Tá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých rokoch a okamžite si získala divácku priazeň.
Je to aj vďaka "slovenskému Legolasovi" Tomášovi, ktorý zaujal nielen svojimi dlhými blond vlasmi, ale aj úprimnými a na svoj vek vyspelými názormi. Jeho životný príbeh navyše nie je úplne najľahší - Tomáš totiž vyrastal len s mamou Jankou, lebo otec o neho nikdy nejavil záujem. Najnovšie však Banskobystričan znova zaujal pozornosť fanúšikov - vyskúšal si totiž, aké to je byť na chvíľu fotomodelom - a jeho profesionálne zábery si na internete vyslúžili množstvo pochvalných komentárov.
Nejde mu o krásu
Dvadsaťštyriročný Tomáš z Banskej Bystrice žije spoločne so svojou mamou Jankou v rodinnom dome. Venuje sa zváraniu, autám, 3D tlači a amatérskej kulturistike. V šou Mama, ožeň ma, by chcel nájsť tú pravú lásku. „Pre mňa bola veľká motivácia si nájsť nejaké dievča, naozaj s dobrým srdcom a s ktorou si budem rozumieť a poviem si, že do konca života s ňou môžem tráviť čas. Budem rád,“ prezradil v rozhovore pre TV JOJ Banskobystričan, ktorý divákov zaujal aj svojím netypickým výzorom - má totiž dlhé blond vlasy.
A hoci mu poniektorí písali, aby sa vraj ostrihal, že bude krajší, Tomáš sa svojich dlhých vlasov vzdať nechce a rád by v prvom rade zostal sám sebou. „Mám dlhé vlasy aj preto, lebo ako písalo mi veľa ľudí, že bolo by fajn sa ostrihať, že budem krajší. Mne nejde o krásu, mne ide o viacmenej to, že som sám sebou. Vlasy sú moje celoživotné dielo a dôkaz o tom, že sa nemením. Chcem zostať sám sebou a to je ten dôkaz. Nejdem s trendom, nepozerám na názory druhých, jednoducho chcem byť sám sebou a stojím si za svojím slovom a dúfam, že ani táto šou ma nezmení,“ vysvetľuje svoj postoj Tomáš, ktorý však hladinu internetového priestoru znova rozvíril po tom, ako sa postavil pred objektív fotoaparátu.