Hodili ho do jamy levovej a bolo to šialené. Syn Bolka Polívku úprimne prehovoril o prvých dňoch otcovstva
„Hneď ako sa narodí, úplne sa zamiluješ a všetko ide samo," hovorí čerstvý otecko.
Herec Vladimír Polívka, syn legendárneho Bolka Polívu, prežíva jedno z najintenzívnejších období svojho života. Pred tromi mesiacmi sa stal otcom malej Rozálie Charlotte a hoci dnes žiari šťastím, začiatky neboli vôbec jednoduché. Ako priznal v rozhovore pre Blesk, prvé dni po jej narodení boli preňho skutočnou skúškou.
Nečakaný začiatok
Malá Rozália prišla na svet predčasne a cisárskym rezom. Jeho partnerka sa po zákroku zotavovala, preto sa o novorodenca musel od prvých chvíľ postarať najmä on. „Bol som hodený do jamy levovej,“ opísal otvorene situáciu, na ktorú sa podľa vlastných slov nedá pripraviť.
Priznáva, že práve tieto momenty v ňom zanechali silnú stopu. „Rozárka sa narodila trochu predčasne a bola maličká, takže pre mňa to bolo šialené, na to fakt nikdy nezabudnem,“ priznal úprimne herec, ktorý mal z novej úlohy rešpekt. Napriek tomu sa nezľakol a chopil sa všetkého – nosenia, utešovania aj prebaľovania.
Veľkú oporu mal aj vo svojej partnerke Magde. Aj keď prvé dni nemohla fungovať naplno, dnes tvoria zohratý tím a mohol sa vrátiť aj k milovanej práci. „Je neuveriteľne silná a necháva ma pracovať. Nebyť jej, bol by som úplne bezradný,“ priznal.
Klišé, ktoré sa vyplnilo
Herec zároveň dodáva, že mnohé veci, ktoré predtým považoval za klišé, sa po narodení dcéry ukázali ako pravdivé.