Poďme si sľúbiť, že sa na tomto už nebudeme smiať. Natália Pažická upozornila na niečo, čo by malo byť tabu
Influencerka sa už nechce smiať na situáciách, ktoré ponižujú ženy.
„Poďme si, prosím, sľúbiť, že sa na tomto už nebudeme smiať," vyzvala známa greenfluencerka Natália Pažická všetkých, ktorí sa už nechcú smiať na vtipoch, ktoré znevažujú ženy. O čo išlo?
Laureát Krištáľového krídla Štefan Rosina si pri odovzdávaní ceny v kategórii Populárna hudba zaspomínal na zážitok z púchovského koncertu jednej z najväčších slovenských speváčok Mariky Gombitovej: „Mala také riedke šaty a mala ale krásne spodné čierne prádlo. Čo mám robiť? Ja už som taký," obhajoval sa. No jeho žart sa nestretol u každého s pochopením.
Pažickej odkaz
Známa greenfluencerka mu vo svojom videu na otázku odpovedala inou: „Že ste aký? Napríklad znevažujúci?" A ďalej pokračovala kratším monológom. „Pri takomto príhovore, kde sa oceňujú tri ženy, vytiahnete príbeh o tom, že na osobnosti, ako je Marika Gombitová, vás zaujalo jej čierne spodné prádlo?" A vytkla mu ešte dve veci – nepatričnosť a skutočnosť, že takéto „srandy" už dávno do verejného priestoru nepatria.
Svoj pohľad na vec vzápätí vysvetlila. S takýmto správaním mala totiž v čase, keď sa venovala modelingu, bohaté skúsenosti. „Sama sa stretávam s tým, že najprv ľudia riešia to, ako vyzerám a až potom, čo hovorím. Ale chápem, že aj my ženy sa často pri takýchto poznámkach zasmejeme. Sme vychovávané, aby sme boli milé, nekonfliktné, zasmiali sa, aj keď..." Sama má pocit, že na obdobé vtipy reagovala smiechom v situáciách, kedy cítila trápnosť a nevedela, čo iné robiť. „Ale ja už sa nechcem smiať v situáciách, ktoré ponižujú ženy," vyhlásila.