Zabudnite na rannú šálku kávy. Experti stanovili presnú hodinu a minútu, keď z nej viete vyťažiť maximum
Ideálny čas na kávu vás možno prekvapí.
Ráno bez kávy si mnohí z nás ani nevedia predstaviť. Automaticky po nej siahneme ešte skôr, než sa poriadne preberieme. Lenže práve tento zvyk možno nie je taký ideálny, ako si myslíme.
Ako upozornil britský portál The Sun s odvolaním sa na výsledky prieskumu maklérskej spoločnosti Brokerage Firm, existuje presne určený čas, kedy má šálka kávy na naše telo najlepší efekt. A prekvapivo to nie je hneď po zobudení.
Ranný mýtus
Do výskumu sa zapojilo viac ako dvetisíc ľudí, ktorí kávu pijú pravidelne. Okrem ich návykov sa odborníci zamerali aj na to, ako sa počas dňa mení pracovný výkon a energia.
Ukázalo sa, že najvyššiu produktivitu dosahujeme dopoludnia, približne okolo 10:20. V tomto čase naše telo funguje prirodzene naplno, bez potreby „nakopnutia“ kofeínom. Práve preto ranná káva nemusí mať taký efekt, aký od nej očakávame.